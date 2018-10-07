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Военный эксперт: После движения поездов Крымский мост может обрушиться

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  • 7.10.2018, 10:40
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Олег Жданов
Фото: РИА Новости Украина

В настоящее время мост используется Россией как антураж.

Такое мнение UAportal высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он сделал предположение, что "с мостом что-то не так". Эксперт обратил внимание на тот факт, что это сооружение до сих пор не было испытано на большие нагрузки. "Грузовое движение, которое они запустили с 1 октября, было рассредоточенным. Прошло 700 грузовиков. Это не та нагрузка. Они не провели там полных испытаний, с вибромашинами, с максимальной нагрузкой моста. Они боятся", - сделал вывод Жданов.

"Судя по эксплуатации, проблема действительно есть", - заметил он.

В этом контексте эксперт напомнил о том, что открытие по Керченскому мосту железнодорожного движения существенно увеличит нагрузку на него. "Вес состава - 5-6 тысяч тонн, плюс вибрация, плюс одномоментная очень большая нагрузка на одну опору. Посмотрим, как это будет выглядеть. Доживет ли автомобильная часть до запуска железнодорожной", - сказал он.

"Сейчас он фактически декор. Ну что такое тысяча машин в день? Для такого моста это просто смешно. Так что либо он будет декором, как сейчас, либо действительно может произойти разрушение", - резюмировал Жданов.


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