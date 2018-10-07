Нурмагомедова могут лишить чемпионского титула из-за затеянной им драки 7.10.2018, 10:45

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Президент UFC выступил с заявлением.

Сразу после того, как Конор Макгрегор сдался под удушающим приемом Хабиба Нурмагомедова в поединке, который стал главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США), события начали накаляться и разворачиваться с калейдоскопической быстротой, сообщает sport.ua.

В итоге все завершилось массовой дракой в клетке и выдворением бойцов из октагона под конвоем, так что победителя Брюс Баффер объявлял уже формально.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может быть лишен своего титула.

Об этом рассказал президент UFC Дэна Уайт. По его словам, россиянина ждут санкции со стороны Атлетической комиссии Невады за драку после боя с Конором Макгрегором.

«Есть ли шанс, что Хабиба лишат титула? Я отвечал раньше на этот вопрос. У атлетической комиссии штата Невады есть возможность решать — штрафовать, дисквалифицировать. Если Хабиб будет надолго дисквалифицирован, он будет лишен титула», — сказал Уайт.

Также Уайт заявил, что Нурмагомедову могут не дать визу в США.