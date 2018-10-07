закрыть
7 октября 2018, воскресенье, 13:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Протесты в Ингушетии: Москва чувствует свою слабину

  • 7.10.2018, 11:11
  • 2,428

Федеральный центр теряет контроль над регионами.

В столице Ингушетии Магасе продолжается протестная акция из-за принятия Народным собранием республики соглашения об обмене территориями с соседней Чечней. Протестующие разбили лагерь у здания правительства, переночевали на площади и провели совместную молитву с силовиками. Этнополитолог, профессор НИУ ВШЭ Эмиль Паин рассказал «МБХ медиа», почему два субъекта федерации так принципиально делят границу между собой и почему силовики сейчас не готовы разгонять протестную акцию:

— Мало того, что это два региона России — это еще территория двух близкородственных народов — вайнахов. История этого территориального спора понятна. В 1991 году, когда на развалинах единой Чечено-Ингушской республики появилась самопровозглашенная Чеченская республика, да еще и как независимая Ичкерия, ее лидер особенно не думал о том, сколько районов отойдет Ингушетии. Для Дудаева было важно получить свою независимую страну. Лидеры республики Ингушетия, неожиданно возникшей по остаточному принципу, тогда тоже не особо могли задумываться о границах: сколько районов им оставил старший брат, столько и взяли. Так появилась самая маленькая по территории республика РФ.

Условная граница, которая возникла в 1992 году, по сути на основе устных договоренностей тогдашних лидеров Ичкерии и Ингушетии — Дудаева и Аушева — сохранялась до недавнего времени. Однако проблема не могла не возникнуть хотя бы потому, что на Северном Кавказе территория — это большая ценность, каждая ее пядь имеет не только практическое, хозяйственное, но и высоко символическое значение. Поэтому сегодня проблема спорных территорий проявляется во многих регионах. При этом не только между республиками — как в случае Чечни и Ингушетии, Осетии и Ингушетии, Дагестана с Чечней — но и внутри республик, как недавно произошло в Кабардино-Балкарии. Есть и замороженные территориальные конфликты внутри и между республиками и краями Северо-Кавказского округа.

Большая часть этнических территорий Северного Кавказа подвержена тем или иным территориальным проблемам. Главный вопрос: почему они обострились именно сейчас? Я ни в одном из комментариев пока не слышал ответа. Предполагаю, что это некий симптом общей усталости федеральной власти.

Это, если хотите, вторая сторона медали, которая открылась после выборов губернаторов в этом году, когда впервые с начала 2000-х годов вдруг оказалось, что кандидат от партии власти не обязательно победит. Вдруг оказалось, что протестное голосование имеет шансы на победу, а протестные действия не абсолютно бессмысленны и протесты дают политический эффект. Это проявляется в разных формах: как на выборах, так и в уличных протестах территориальных споров. Прежде всего потому, что лидеры принимают важнейшие, символически очень болезненные решения — как в Ингушетии — без народного согласия.

Возможно, наступает время протестов, эпоха популизма. В каких-то районах страны это новое время проявляется в протестном голосовании на выборах, в других — проявляются протесты по поводу решений, принятых о границах — все зависит от региональных условий. Я думаю, что за частным конфликтом в Ингушетии стоит глубокая общеполитическая проблема.

С тех пор как глава Чечни Рамзан Кадыров...

В данный момент так сложилось, что федеральный центр чувствует какую-то свою слабину и не особенно усердствует в силовых акциях — и не только на Северном Кавказе. Отмена результатов выборов на Дальнем Востоке — это тоже должно удивлять не меньше, чем отсутствие стрельбы в зонах, где недавно объявление режима КТО (контртеррористической операции) было обыденным делом.

Еще пару месяцев назад силовики в Ингушетии не молились вместе с протестующими, они вводили КТО, окружали территорию, находили зачинщиков террористов — и все дела закончили, никакие традиции этому не мешали. А сегодня ситуация изменилась: отменяют результаты выборов, меняют губернаторов, и не особо усердствуют в силовых ситуациях — даже на Северном Кавказе. Тут прослеживается не столько специфические национальные особенности этого региона, сколько современное состояние политической системы.


популярное за неделю

Мнение

Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип
Штирлиц и Чапаев
Штирлиц и Чапаев Антон Орехъ