Продюсер: Джеймс Бонд – это мужской характер 7.10.2018, 11:24

Дочь основателя «бондианы» рассказала, почему черты легендарного агента 007 останутся неизменными.

Как заявила Барбара Брокколи, дочь основателя "бондианы", продюсер новых фильмов о Джеймсе Бонде, некоторые черты агента 007 должны быть неизменными, чтобы зрители могли соотнести новые фильмы с более ранними.

Барбара Брокколи среди прочего решает и вопросы кастинга "бондианы", сообщает ВВС.

"Бонд - мужчина. Это мужской характер. Он был написан как мужчина и, я полагаю, он и останется мужчиной, - сказала Брокколи в интервью британской газете Guardian. - И это хорошо. Мы не обязаны обращать мужские характеры в женские".

Барбара Брокколи явилась сопродюсером восьми фильмов о Бонде, и в четырех из них снялся Дэниел Крейг. На очереди пятый

Фото: getty

Разговоры о том, кто станет следующим Бондом возникли после того, как нынешний исполнитель роли шпиона 007 Дэниел Крейг заявил, что новый фильм, который доложен выйти в 2020 году, станет для него последним .

Высказывались предположения, что его сменит Идрис Эльба - особенно после того как актер разместил в "Твиттере" загадочное сообщение по этому поводу. А сама Брокколи, как писали британские СМИ, говорила, что пришло время для нового "темнокожего Джеймса Бонда".

Говорили также, что, возможно, пришла пора снять женщину в этой роли, учитывая новую тенденцию приглашать актрису на роль героя-мужчины.

Неизменные черты "бондианы"

58-летняя Барбара Брокколи в интервью Guardian в субботу отметила, что вместо того, чтобы продвигать Бонда-женщину, кинорежиссеры и продюсеры должны создавать "такие сюжеты, чтобы в них было больше женских персонажей".

Она признала, что "Бонда нельзя записать в феминисты", хотя, по ее мнению, этот герой, созданный английским писателем Иеном Флемингом в 1950-е годы, со временем тоже изменился и уже не похож на себя прежнего: "Я постаралась приложить к этому руку, и, на мой взгляд, с Дэниелом [Крейгом] фильмы стали более современными в том, что касается того, как воспринимаются женщины".

Вместе с тем, по ее мнению, некоторые черты, присущие Джеймсу Бонду, должны оставаться неизменными, чтобы зрители могли соотнести новые фильмы "бондианы" с более ранними.

Брокколи унаследовала этот бизнес от своего отца, голливудского продюсера фильмов о Бонде Альберта Брокколи, и сейчас она возглавляет компанию Eon Productions. За ней остается последнее слово в том, что касается кастинга актеров и назначения очередного режиссера.

Она была сопродюсером восьми фильмов о Бонде - начиная с картины "Золотой глаз" (1995) с Пирсом Броснаном в главной роли.

Барбара Брокколи в 2005 году - вскоре после того, как было объявлено, что новым Бондом станет Крейг

Фото: getty

Кэри Фукунага станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде

В конце сентября было объявлено, что следующий фильм о Бонде будет снимать американец Кэри Фукунага. Он сменил внезапно покинувшего режиссерское кресло британского режиссера Дэнни Бойла.

Съемки картины, которая пока ожидается под условным названием "Бонд 25", начнутся на британской студии Pinewood 4 марта 2019 года, а в прокат картина должны выйти 14 февраля 2020 года.

В будущем, как рассказала Брокколи в интервью Guardian, она бы конечно хотела видеть женщину в качестве режиссера или сценариста фильма о Бонде.

Бонд или Кто?

Ранее жена Дэниела Крейга, актриса Рейчел Вайс, говорила, что она против того, чтобы роль Бонда досталась женщине, поскольку у них, по ее мнению, "должны быть свои сюжеты".

Это мнение поддержала и актриса Халле Берри, сыгравшая в одном из фильмов "девушку Бонда": по ее словам, лучше создать для "бондианы" новый женский персонаж.

Доктор Кто в исполнении Джоди Уиттакер

Вопрос о Бонде-женщине снова стал актуальным, поскольку в воскресенье в Британии выходит новый сезон научно-фантастического сериала "Доктор Кто", где впервые в заглавной роли снялась женщина.

Британская актриса Джоди Уиттакер стала 13-м по счету Доктором Кто - вслед за Дэвидом Теннантом, Мэтом Смитом и Питером Капальди.