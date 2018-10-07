Спасибо, Сенцов!

Российские правители все равно проиграют.

Олег Сенцов прекратил голодовку.

В его заявлении говорится: «… цель так и не достигнута».

Это не так. Моральная победа одержана. И в конце его заявления гордо стоит: «Слава Украине!».

145 дней борьбы Сенцова.

Кто из россиян, задержанных в Украине, отважился на такое? Есть кто-то, с таким же упорством и верой сражавшийся в украинской тюрьме за свое, российское, захватное дело?

Нет.

И понятно почему.

Дело Сенцова правое. В него можно верить.

А во что верить тем, кто напал на соседнюю страну и отнял у нее часть ее земли? То, что сам признал Украиной? Нет у них веры.

Российские правители, втянувшие страну в подлую историю, все равно проиграют. Вот увидите.

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