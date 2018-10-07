Спасибо, Сенцов!3
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 7.10.2018, 11:33
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Российские правители все равно проиграют.
Олег Сенцов прекратил голодовку.
В его заявлении говорится: «… цель так и не достигнута».
Это не так. Моральная победа одержана. И в конце его заявления гордо стоит: «Слава Украине!».
145 дней борьбы Сенцова.
Кто из россиян, задержанных в Украине, отважился на такое? Есть кто-то, с таким же упорством и верой сражавшийся в украинской тюрьме за свое, российское, захватное дело?
Нет.
И понятно почему.
Дело Сенцова правое. В него можно верить.
А во что верить тем, кто напал на соседнюю страну и отнял у нее часть ее земли? То, что сам признал Украиной? Нет у них веры.
Российские правители, втянувшие страну в подлую историю, все равно проиграют. Вот увидите.
Телеграм-канал «СерпомПо»