закрыть
7 октября 2018, воскресенье, 13:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Спасибо, Сенцов!

3
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 7.10.2018, 11:33
  • 1,121

Российские правители все равно проиграют.

Олег Сенцов прекратил голодовку.

В его заявлении говорится: «… цель так и не достигнута».

Это не так. Моральная победа одержана. И в конце его заявления гордо стоит: «Слава Украине!».

145 дней борьбы Сенцова.

Кто из россиян, задержанных в Украине, отважился на такое? Есть кто-то, с таким же упорством и верой сражавшийся в украинской тюрьме за свое, российское, захватное дело?

Нет.

И понятно почему.

Дело Сенцова правое. В него можно верить.

А во что верить тем, кто напал на соседнюю страну и отнял у нее часть ее земли? То, что сам признал Украиной? Нет у них веры.

Российские правители, втянувшие страну в подлую историю, все равно проиграют. Вот увидите.

Телеграм-канал «СерпомПо»


популярное за неделю

Мнение

Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип
Штирлиц и Чапаев
Штирлиц и Чапаев Антон Орехъ