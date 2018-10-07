Нурмагомедову отказали в чемпионском поясе UFC 8 7.10.2018, 11:49

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Вручение награды не состоялось из-за драки.

Российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову отказались вручить чемпионский пояс UFC за победу в поединке с Конором Макгрегором из-за того, что он нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата поединка, сообщает «Новая газета».

End of the Connor vs Khabib fight goes wild after McGregor looses via submission #UFC229 pic.twitter.com/SfuBWZ5PEi — Pro Wrestling Ultd (@PWUnlimited) 7 октября 2018 г.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде, проведя удушающий прием. После окончания поединка в клетке и за ее пределами началась массовая драка. Нурмагомедов вышел за пределы октагона и начал потасовку с тренером ирландского бойца по американскому джиу-джитсу Дилоном Денисом. Макгрегор вступил в потасовку с бойцом из команды Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым.

После боя полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова, которые устроили драку с Макгрегором и членами его команды. Среди них – менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

Покидать клетку сразу после боя запрещено правилами UFC. В результате победителя оглашали без бойцов, их вывели из клетки по решению судей.

Как сообщает MMA Weekly, российскому бойцу приостановили выплату двух миллионов долларов за победу над Макгрегором. Атлетическая комиссия Невады, ответственная за выплаты спортсменам, также хотела рассмотреть вопрос приостановки выплаты гонорара Макгрегору. Пересмотрев запись инцидента, ее руководитель не стал принимать такого решения.

На пресс-конференции после боя Нурмагомедов принес извинения комиссии и рассказал, что после победы ему звонил Владимир Путин.

«Я горжусь следующим. Все медиа говорят, что Макгрегор сделал фото с Путиным и прочее. Путин только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мною. Он говорит: «Поздравляю тебя», — рассказал боец.