закрыть
7 октября 2018, воскресенье, 13:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Андрей Паук – прокурору: О чем дальше с вами можно говорить?

4
  • 7.10.2018, 11:58
  • 1,760
Андрей Паук
Фото с сайта gomelspring.org

Блогер борется за право граждан контролировать работу властей.

Прокурор Октябрьского района Андрей Леончик отреагировал на жалобу местного блогера Андрея Паука о физическом насилии со стороны милиции, сообщает «Гомельская весна».

Прокурор пишет, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования по жалобе блогера не имеется так как милиция отреагировала на поступивший вызов, а когда Андрей отказался покинуть депутатское кресло в зале заседаний сотрудник милиции Гапоненко В.В. «взял его под руку и сопроводил из зала заседаний».

«Каких-либо боевых приемов и специальных средств милиция к вам не применяла. Следовательно, их действия были направлены на охрану общественного прядка, а не на нарушение ваших прав на получение информации», - ответил районный прокурор блогеру.

Андрей Паук заявляет, что будет обжаловать ответ районного прокурора в прокуратуре Гомельской области.

«Я написал прокурору о нарушении права на получение информации с открытого заседания районных депутатов, а прокурор мне пишет, что милиция не применяла ко мне насилия. О чем дальше с ним говорить?», - недоумевает блогер.

Напомним, 25 сентября в поселке Октябрьский (Гомельская область) Андрей Паук был задержан в зале заседаний районного «совет депутатов». Ему удалось войти в здание, однако в зале к нему подошла охрана и вызвала наряд милиции. После того, как блогер отказался покинуть зал, милиция применила к нему физическую силу. Спустя некоторое время он был отпущен с РОВД после взятия письменных объяснений, административный процесс в его отношении не начинался.

Блогер добивается присутствия на открытых совещаниях в райисполкоме и на сессиях районного «совета депутатов». Чиновники заявляют, что гражданин такого права не имеет. Андрей Паук даже судился с чиновниками на этот счет, однако районный суд его не поддержал. Сейчас дело находится в апелляционной инстанции Гомельского областного суда. Андрей считает, что чиновники нарушают его права на получение информации и заявляет, что дойдет по этому вопросу до Комитета ООН по правам человека.


популярное за неделю

Мнение

Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип
Штирлиц и Чапаев
Штирлиц и Чапаев Антон Орехъ