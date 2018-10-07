The National Interest: Россия и Китай могут стать врагами 7.10.2018, 12:09

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Оба государства – вовсе не союзники.

Вполне возможно, что военные учения, которые Китай и Россия недавно торжественно провели на российском Дальнем Востоке, стали свидетельством нового прочного союза между двумя евразийскими державами. Это реакционное партнерство обусловлено, прежде всего, одновременным давлением на Москву и Пекин со стороны Вашингтона и связано с их желанием бросить вызов глобальному порядку, в котором доминируют США. Однако оно может оказаться и не таким постоянным, как кажется. Такое тактическое сотрудничество основано не на общих идеалах, а на общем стремлении ослабить западный либеральный порядок, пишет The National Interest (перевод – inosmi.ru).

Российско-китайские официальные отношения начались еще в середине XVII века, когда после завоеваний на отдаленных сибирских территориях между двумя странами образовалась общая граница. С тех пор отношения развивались бурно и были отмечены многолетней торговлей и сотрудничеством, а также периодами военной конфронтации и захватом земель.

Пожалуй, самым ярким эпизодом в современной китайской истории, который помогает понять внешнюю политику, проводимую сегодня страной, является «век унижения» Китая. Эта эпоха, которая (согласно китайской политической риторике) характеризуется целым рядом неравноправных и унизительных договоров с западными державами, оставила неизгладимый след в политическом менталитете страны и ее восприятии мировых проблем.

Например, Россия — в числе других европейских империй — также воспользовалась возможностью, появившуюся в результате Второй англо-китайской войны и восстанием тайпинов, расширить свои границы за счет Китая. Россия увеличила свои территории, продвинувшись за берега Амура вплоть до современного Владивостока, тем самым осуществив свои давние стремления, связанные с морем — получить выход к Тихому океану.

Неустойчивость этих отношений проявились и во время холодной войны, о чем свидетельствует раскол между Китаем и Советским Союзом из-за разных подходов к коммунистическому учению и разных геополитических взглядов. Этот вакуум фактически и наметил путь к возможному китайско-американскому сближению, став еще одним примером тактического и зависящего от обстоятельств партнерства.

После окончания холодной войны и последовавшего за ней непродолжительного периода неоспоримого порядка с доминирующей ролью США мировая система находится сейчас на стадии активных преобразований. На фоне снижения относительного могущества Америки и роста влияния на мировой арене соперников Вашингтона, взлету которых, по иронии судьбы, способствовала поддерживаемая Соединенными Штатами международная торгово-экономическая система, проявляются симптомы «геополитической рецессии».

После распада СССР Америка в отсутствии серьезного противника приступила к сокращению своих вооруженных сил и финансирования спецслужб. После терактов на материковой части США, произошедших 11 сентября, Америка начала активную борьбу с терроризмом, длящуюся уже не одно десятилетие, и в основном не придавала значения угрожающему росту реваншистских Китая и России. И лишь в 2017 году в американской Стратегии национальной безопасности была дана объективная оценка России и Китаю, были указаны их планы «бросить вызов американскому могуществу, влиянию и интересам» и сделано предупреждение о том, что они «пытаются подорвать американскую безопасность и благополучие». Это официальное признание угрозы со стороны России и Китая стало свидетельством неизбежного возврата к великодержавной политике.

Несмотря на наличие признаков того, что Евразия превращается в геоэкономический суперконтинент, основанный на экономических достижениях Китая и его масштабных инфраструктурных проектах, пока неясно, согласится ли Россия на роль младшего партнера в миропорядке, ориентированном на Пекин. В этой связи недавние грандиозные военные учения «Восток-2018» можно рассматривать еще и как возможность для России доказать миру свою военную мощь и послать четкий сигнал Китаю. Вопреки убеждению, что эти учения ознаменовали новый этап в китайско-российском военном партнерстве, они могли бы служить для России средством сдерживания «ползучего» проникновения Китая на российский Дальний Восток и в Центральную Азию. Поскольку России крайне необходимы китайские инвестиции и денежные вливания в экономически проблемный Дальний Восток, опасения Москвы по поводу влияния Китая в этом регионе в долгосрочной перспективе усилились. Учитывая существующие демографические и экономические тенденции в России (причиной которых отчасти является отсутствие у Кремля альтернатив на ближайшую перспективу из-за сокрушительных западных санкций), Москву беспокоит экономическая дальновидность Пекина и то, что он проецирует «мягкую силу» в ближнем зарубежье. Более того, Россия также обеспокоена явной опасностью того, что Китай может законодательно закрепить свой демографический империализм на Дальнем Востоке.

Впервые с XV века Китай чувствует себя на материке в достаточной безопасности, чтобы теперь отважиться попробовать свои силы и «обосноваться» в чужих морях и далеких странах. Россия также, несмотря на свою обеспокоенность по поводу предполагаемого вторжения НАТО, в целом защищена от широкомасштабной внешней агрессии. Самая большая угроза безопасности обеих стран исходит изнутри. Авторитарная система перехода власти и региональная изолированность являются серьезными проблемами, с которыми России и Китаю придется столкнуться в недалеком будущем.

Как показывает история, переход власти в авторитарном государстве — особенно после ухода авторитарного лидера — является процессом весьма болезненным. Югославия Иосипа Броз Тито или Испания Франсиско Франко — это лишь два примера. И никто не знает, как политические системы и культура в России и Китае отреагируют на окончательный уход Путина и Си. Это окажет серьезное влияние не только на российско-китайские отношения, но и на обстановку в регионе и мире в целом.

Россия находится в тяжелой социально-экономической ситуации, и Китай понимает, что она не может сохранять прежние темпы экономического роста. В обеих странах существуют опасения по поводу внутренней нестабильности. По этим причинам Россия и Китай независимо друг от друга пришли к выводу о том, что возможностей для действий становится все меньше. Поэтому и Москва, и Пекин хотят реализовать свои региональные грандиозные проекты пока еще не поздно. Стараясь не переходить друг другу дорогу и сотрудничая в областях, представляющих взаимный интерес, обе державы в конечном итоге должны будут найти свой баланс сил. Долгосрочная экономическая программа Китая в отношении континента нацелена на то, чтобы выбить почву из-под ног Москвы, резко ограничив свободу действий Кремля в его традиционной сфере влияния. Безусловно, российские власти не могут не знать об этом, но пока краткосрочные интересы двух стран совпадают, а реальных альтернатив мало, Москве с какими-либо действиями придется повременить.

В некоторых случаях и Пекину приходится закрывать глаза на то, что Москва продает оружие некоторым из его региональных противников — например, Вьетнаму и Индии. Но если Москва прекратит экспорт оружия, эти страны обратятся к Вашингтону — что для Пекина представляется еще менее приемлемым.

Несмотря на несбалансированную риторику президента Дональда Трампа в отношении союзников Америки, стратегия США должна заключаться в дальнейшем укреплении своей сети альянсов, чтобы обеспечить мощный политический и экономический противовес планам России и Китая. Несмотря на некоторые стратегические ошибки Америки — например, выход из Транстихоокеанского партнерства — Вашингтон по-прежнему является основным оплотом безопасности, действуя ради общего блага регионов в области обороны, торговли и ответственного подхода к государственному управлению. Как в Азии, так и в Европе благодаря отсутствию территориальных претензий со стороны США Вашингтон является желанным посредником в решении политических вопросов и обладает имиджем, которого у России и Китая нет. Поэтому крайне необходимо придерживаться тех направлений в политике, которые определили министр обороны Мэттис и госсекретарь Помпео, чтобы убедить всех в абсолютной готовности Америки выполнять обязательства перед своими союзниками.

Несмотря на то, что подлинность китайско-российского альянса на долгосрочную перспективу вызывает серьезные сомнения, этот тандем все же способен нанести значительный ущерб глобальным интересам Америки и ослабить ее региональное влияние. Поэтому, чтобы противостоять российско-китайской «доктрине Монро» в Евразии, Америка должна активизировать свою систему альянсов, а также увеличить свое военно-морское и наземное присутствие в качестве оплота защиты стабильности в регионе, которая непосредственно влияет и на собственные национальные интересы США.