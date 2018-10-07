закрыть
7 октября 2018, воскресенье, 13:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Студия Лебедева «отлинчевала» желтые вазы в Минске

  • 7.10.2018, 12:16
  • 1,054

На этот счет было сломано немало копий.

Дизайнер Артемий Лебедев и его команда в ежедневной рубрике «Бизнес-линч» вот уже двенадцать лет оценивает дизайн самых разных вещей: сайтов, логотипов, элементов уличной инфраструктуры и так далее. The Village Беларусь подробно рассказывал, что и как Лебедев сотоварищи «отлинчевали» в Беларуси.

Сегодня в рубрике вышел свежий приговор по «белорусскому делу».

Некто Владимир прислал фото желтых ваз на проспекте Независимости в Минске, которые наделали много сетевого шуму.

Он пишет: «Скорее всего, неспециально, но в Минске некоторое время назад внезапно покрасили классические вазы в парке Горького в желтый цвет. На этот счет немало копий сломано. Одни считают цвет совсем неподходящим и даже требуют перекрасить обратно в белый, а «виновных» наказать. Другие считают, что цвет настолько неподходящий, что получилось, наоборот круто и весело, арт-объект, в общем. Что скажете?».

Егор Жгун из студии Лебедева высказался кратко и без матов: «Да оставить желтыми, конечно».


популярное за неделю

Мнение

Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип
Штирлиц и Чапаев
Штирлиц и Чапаев Антон Орехъ