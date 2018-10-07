Студия Лебедева «отлинчевала» желтые вазы в Минске 7.10.2018, 12:16

1,054

На этот счет было сломано немало копий.

Дизайнер Артемий Лебедев и его команда в ежедневной рубрике «Бизнес-линч» вот уже двенадцать лет оценивает дизайн самых разных вещей: сайтов, логотипов, элементов уличной инфраструктуры и так далее. The Village Беларусь подробно рассказывал, что и как Лебедев сотоварищи «отлинчевали» в Беларуси.

Сегодня в рубрике вышел свежий приговор по «белорусскому делу».

Некто Владимир прислал фото желтых ваз на проспекте Независимости в Минске, которые наделали много сетевого шуму.

Он пишет: «Скорее всего, неспециально, но в Минске некоторое время назад внезапно покрасили классические вазы в парке Горького в желтый цвет. На этот счет немало копий сломано. Одни считают цвет совсем неподходящим и даже требуют перекрасить обратно в белый, а «виновных» наказать. Другие считают, что цвет настолько неподходящий, что получилось, наоборот круто и весело, арт-объект, в общем. Что скажете?».

Егор Жгун из студии Лебедева высказался кратко и без матов: «Да оставить желтыми, конечно».