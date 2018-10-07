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На выборах президента Бразилии лидирует сторонник союза с США

  • 7.10.2018, 12:25

Победу в первом туре прочат Жаиру Болсонару.

Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару выступает за хорошие отношения с США.

От многих известных латиноамериканских популистов Болсонару отличается тем, что он не левак и выступает за свободную экономику, пишет ВВС.

Судя по результатам опросам, Болсонару выиграет первый тур. А вот его победа во втором туре не гарантирована.

Кто такой Болсонару

63-летний Жаир Болсонару — бывший военный. Его молодость прошла в армии в ту эпоху, когда Бразилией правили военные.

В 1988 году, через три года после конца военной диктатуры, Болсонару вышел в отставку в звании капитана, пошел в политику, и уже в 1990 году стал депутатом парламента.

В июле этого года стал кандидатом в президенты от Социально-либеральной партии.

Чем Болсонару привлекает избирателей

Прежде всего Болсонару привлекает свой электорат тем, что обещают вести принципиально иную политику, нежели та, которую много лет вела, находясь у власти, левоцентристская Партия трудящихся во главе с отправленным в тюрьму за коррупцию экс-президентом Луисом Инасиу Лулой и отправленной в отставку в результате импичмента Дилмой Русеф.

Отставной капитан Болсонару обещает "осушить болото коррупции" и начать беспощадную борьбу с преступностью.

В начале сентября Болсонару был серьезно ранен: на одной из предвыборных встреч его ударил ножом леворадикал.

В результате в течение почти месяца, до конца прошлой недели, Болсонару вел предвыборную кампанию с больничной койки, и это тоже, по мнению его оппонентов, сыграло ему на руку: соперники по этическим соображениям воздерживались от жестких выпадов в его адрес.

Либерал в экономике

Как объясняет обозреватель Би-би-си Пабло Учоа, экономическую ориентацию Болсонару хорошо иллюстрирует личность человека, которого он намерен в случае победы назначить министром финансов. "Это ультра-неолиберал Паулу Гедес, который выступает за приватизацию и сокращение социальной помощи", — говорит Учоа.

Болсонару обещает вести экономическую политику, противоположную той, которой придерживались президенты от Партии трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011 годы) и Дилма Русеф (2011-2016 годы).

Партия трудящихся в рамках борьбы с последствиями финансового кризиса и политики стимулирования экономики увеличивала расходы, а также поддерживала экспансию бразильского бизнеса за рубежом. Бразильский банк развития выдавал большие кредиты компаниям на проекты на Кубе, в Венесуэле, в других странах Латинской Америки и Африки.


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