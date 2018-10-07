Иллюзия страны 1 Леонид Гозман

7.10.2018, 12:46

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Леонид Гозман

Мы наблюдаем закат Российской Федерации.

Страна – это нечто целое. В ней могут говорить на разных языках, но большинство населения должно понимать, как минимум, какой-то один. Страна – это не столько интегрированная экономика – связи отдельных регионов с сопредельными, например, государствами могут быть и сильнее, чем со своей страной, в целом, сколько общие чувства – общие воспоминания, общее горе, общая радость. А если этого нет, она распадается, с большей или меньшей кровью.

Когда на большинстве территории страны 23 февраля отмечается День защитника отечества – не бог весть, какой праздник, но все же, а в отдельных ее регионах вспоминают убитых и выселенных НКВД ровно в этот день ни в чем не повинных людей, то это не страна. По крайней мере, не совсем страна. По крайней мере, тот регион, где траур – не в этой стране. Ведь семья, в которой в один и тот же день одни гуляют на свадьбе, а другие хоронят родственника, что угодно, но не семья.

Когда в стране пенсии, беззаконие, разгоны мирных митингов, смешные шпионы и еще более смешные генералы, игрушечный парламент, а по телевидению — одна Украина с Америкой, то это телевидение не этой страны. И все, кто дают команды телевидению – не эта страна.

Но это все привычно. Но вот сейчас в Магасе, в Ингушетии стоят люди, которые не хотят отдавать свою землю соседям – такому же, кстати, субъекту РФ, как и они. И полиция Ингушетии, послав подальше генерала Евкурова, поставленного на Ингушетию Кремлем, поддерживает людей и молится вместе с ними. И кто-то не пропускает в Ингушетии колонны ОМОНа из братских субъектов федерации – сами, мол, разберемся, не допустим никаких «наведений порядка». И генерала Евкурова народ прогоняет с площади, а другой Герой России, Рамзан Кадыров, которому и должны достаться ингушские земли, говорит, что он, в общем, и к войне готов. Наверняка готов, не зря же мы его все эти годы вооружали.

Страна, говорите? Но президент РФ не прервал визит в Индию и не прилетел в Магас. Вы можете представить себе президента США, который вел бы где-то переговоры, когда губернатор Луизианы грозил бы войной Техасу? И кстати, сколько часов оставался бы на свободе этот губернатор, заявивший, по факту, о приоритете своей воли над Конституцией страны?

Там, в Чечне и в Ингушетии, с минуты на минуту может начаться война. Но на федеральных каналах нет никакого Магаса — лишь Порошенко, русофобия и гадящая уже который век англичанка. Я, правда, смог сказать об этом почти вспыхнувшем пожаре 5 октября в программе на Первом канале, но это ведь капля в море, не знаю, услышал ли эти слова хоть кто-то из тех, кто стоит сейчас на площади? И нет обращения руководителей государства к гражданам России и, особенно, к двум конфликтующим регионам – никто не призывает готовых на все людей не поднимать оружие друг против друга. Не собрался на экстренное заседание Совет Федерации, нет позиции духовенства, нет молебнов о мире. Молчит оппозиция – впрочем, о чем я, какая оппозиция? Да и интеллигенция, увы, молчит – у нас более важные проблемы, для нас, что Ингушетия, что Африка – все едино.

И все это сигнал людям в Магасе – России, частью которой вы, якобы, являетесь, на вас наплевать, вас для нее не существует,, она вас не знает и знать не хочет. А значит, надеяться вы можете только на себя и на свое умение держать в руках оружие. Двадцать первый век, закат Третьего Рима.

Я, как и большинство из вас, никогда не был в Магасе. Я не знаю истории ингушей, разве что, в самом общем виде. Я не имею права судить, кому должны принадлежать спорные земли. Но по той наглости, с которой все делается, думаю, что ингушам, хотя могу и ошибаться. Но в чем уверен, что люди, вставшие сегодня в Магасе на защиту своей земли и своего достоинства, заслуживают нашего уважения и нашей солидарности. Даже если дальше земля, на которой они живут, благодаря мудрой политике нашего руководства будет называться уже не субъектом Российской Федерации, а как-то иначе.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»