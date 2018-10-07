Пенсионерка: Врач стала на меня кричать – вы мне надоели, сколько вам лет? 7.10.2018, 12:55

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Скандальный случай произошел в Слониме.

В редакцию «Газеты Слонимской» обратилась местная жительница Лидия Владимировна. Женщина рассказала о неприятной истории, которая произошла с ней на приеме у участкового врача.

— Я живу одна: муж умер, дети живут далеко. Я инвалид II группы, болею. Но врач отказалась меня лечить. Дело в том, что шестнадцать лет назад мне поставили страшный диагноз. Мне делали две операции и химиотерапию. Но все, слава Богу, обошлось. Я живу. Однажды я заболела, пошла к участковому доктору, которому я рассказала о том, что меня беспокоит кашель, я не могу дышать, у меня болит бок. Она мне на протяжении нескольких месяцев назначала лечение, но мне легче не становилось. А однажды, когда я пришла к ней на прием, она мне сказала: «У вас была онкология, которая бесследно не проходит, у вас пошли метастазы. А бок болит — вы старая, терпите». Вот и вылечила. А потом стала на меня кричать: «Вы мне надоели, сколько вам лет?»

Мне 74 года. После слов доктора ноги у меня сделались ватными, в глазах потемнело. Мне люди помогли выйти на улицу. Подъехало такси, я села в машину и приехала домой. Дома я быстрее стала пить таблетки от давления. Давление было 220/200 мм рт.ст., сахар — 12 ммоль/л. Три дня я проплакала, не выходя из дома.

Слова врача меня просто убили. Я думала, что если метастазы пошли, то зачем мне мучиться. Тем более что я видела, как соседка умирала от онкологии, скорая каждый день приезжала, дети от нее не отходили. А у меня дочь в Минске, сын живет на Крайнем Севере. Я подумала: кто за мной будет ухаживать? Слова врача я очень близко приняла к сердцу и хотела выпить пачку таблеток.

Но, к счастью, в этот момент ко мне пришли мои подруги. Я им рассказала о случившемся. Они стали меня ругать, сказали, чтобы я отправилась к гинекологу, так как знали, что у меня были проблемы по женской части. В женской консультации врачи меня осмотрели, отправили на УЗИ, где доктор мне сказал, что участковый врач не должна была ставить диагноз, а должна была направить к гинекологу.

Доктор был сам удивлен таким отношением коллеги ко мне. Позже я пошла к другому терапевту, которая меня посмотрела и сказала, что у меня бронхит. Она выписала мне таблетки, и за десять дней я стала здоровой. Участковый врач лечила меня четыре месяца, от ее таблеток у меня стала болеть печень. Лидию Владимировну до глубины души пронзили слова доктора, после которых ей не хотелось жить.

Женщина написала письмо в администрацию УЗ «Слонимская ЦРБ», где ее обращение рассмотрели и дали следующий ответ: «Вы прикреплены на медицинское обслуживание к другому участковому врачу-терапевту районной поликлиники УЗ «Слонимская ЦРБ».

В телефонной беседе с заведующим терапевтическим отделением районной поликлиники от личной встречи, а также консультаций и осмотров врачами-специалистами Вы отказались… Дополнительно сообщаем, что в наш адрес повторно поступило коллективное письменное обращение от жителей микрорайона Лобазовка г. Слонима, обслуживаемых участковым врачом-терапевтом, и просьбой оставить ее на терапевтическом участке №5 для медицинского обслуживания населения участка».

Лидия Владимировна не только обращалась со своей проблемой в Слонимскую ЦРБ, но и отправила письмо в Министерство здравоохранения. И после этого к женщине, по ее словам, домой приехала целая бригада врачей, но Лидии Владимировны не было дома. Но когда ей соседи сказали, что приезжали медики, она была напугана. И вот почему.

— Я боюсь, чтобы со мной медики чего не сделали. Ведь я им говорила, что покончу с собой, вот у них и есть весомый аргумент — положить меня в психбольницу. Когда я стала писать письма в вышестоящие инстанции, мои соседи стали ходить и собирать подписи в поддержку участкового врача, который продолжает работать. Мне уже 74 года, и я хочу дожить свой век спокойно. Честно говоря, я сейчас боюсь медиков, они могут меня отправить в психбольницу. Но я хочу знать, почему меня мой участковый врач отказалась лечить, имеет ли она право продолжать работать после всего случившегося.

Почему ей все сошло с рук за такое неуважительное отношение к больному человеку? Действительно ли врач так некорректно повела себя с пациенткой, выяснила корреспондент, отправившись к доктору на прием.

— В этом письме написана совершенная глупость. Мне показывали ее восемь писем. Пациентка на приеме у меня не была, наверное, года два. Она уже на меня жаловалась главному врачу, потом стала обращаться в вышестоящие инстанции. Но у меня с этой пациенткой не было никакого конфликта. Единственное, я хотела посмотреть ее медицинскую карточку, чтобы вспомнить, когда она была у меня на приеме. Она обращалась ко мне с кашлем, в карточке были сделаны 2-3 записи по этому обращению. Она приходила, но ей лекарство не помогало. Но ведь люди все по месяцам кашляют. Во всяком случае, ей сделали снимки, анализы, все было хорошо. Кашель проходит в течение месяца. С той поры прошло много времени. Но, как выяснилось, она такая конфликтная женщина, которая уже переругалась со всеми соседями. А у меня в этом переулке, где живет пациентка, одни инвалиды живут, и они часто вызывают врача. Я каждый день в том переулке. Так она, наверное, решила, что она у меня не лечится, так и они не будут у меня лечиться. И ради того, чтобы насолить людям, она решила меня убрать с участка.

— Почему Вы выгнали ее из кабинета?

— Никогда в жизни такого не было, тем более что я не одна сижу в кабинете. Правда, сейчас со мной работает другая медсестра.

— Женщина сказала, что Вы ей неожиданно сообщили, что у нее онкология. — Это она сочиняет. Всегда думаешь, кому из родственников сказать о таком диагнозе. Она постоянно выдумывает что-то новое. Более того, она забрала медицинскую карточку и сейчас я не могу ничего восстановить. А потом вдруг эта карточка нашлась. После разговора корреспондента с врачом районной поликлиники в редакцию неожиданно стали звонить соседи и говорить добрые слова в адрес своего участкового врача, обвиняя соседку.