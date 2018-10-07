В США приступили к конфискации имущества Манафорта 7.10.2018, 12:59

Пол Манафорт

Опечатана квартира политтехнолога в небоскребе Trump Tower.

Команда специального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила к конфискации квартиры Пола Манафорта в небоскребе Trump Tower, которая входит в перечень объектов недвижимости в Нью-Йорке, подлежащих конфискации по постановлению суда, сообщает Fox News.

"Команда специального советника Роберта Мюллера в пятницу приступила к конфискации квартиры в Trump Tower, которая принадлежит бывшему главе кампании Трампа Полу Манафорту", - говорится в сообщении.

Также у Манафорта будут конфискованы три банковских счета и один полис страхования жизни.

Как известно, бывший глава президентской кампании Трампа Пол Манафорт согласился признать вину по обвинениям в заговоре против США и сговоре с целью препятствия правосудию, предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером.

Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую "Партию регионов". Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно было начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающееся его лоббистской и консультативной деятельности.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.