В Калинковичах разваливается многоквартирный жилой дом 7.10.2018, 13:26

Жители наблюдают, как стены ходят ходуном.

Жители Калинковичей стучались в двери всех местных чиновников с требованием решить проблему, но отчаялись. Сейчас, как в последнюю инстанцию, они обратились за помощью к журналистам «Белсата».

2011 год для некоторых жителей Калинковичей стал счастливым. Собранные деньги, взятые кредиты, и вот наконец — собственное жилье в новом кооперативном доме. Но уже через несколько лет то счастье начало разрушаться — вместе с фундаментом дома, сбегать со сквозняками через щели.

«Зимой у нас дубак такой, что 16 градусов только. У нас многодетная семья, у нас четверо детей, и каждый год мы вкладываем деньги не в своих детей, там, обувь купить, куртки, а в ремонты!», — говорит жительница дома по улице Загородной, 26.

Жилье в эксплуатации семь лет, но уже сейчас разваливается на глазах. Щели тянутся на два этажа, на стенах растет и процветает плесень.

«Окна у нас черные от плесени каждый год, намерзает вот такой лед. И до такой степени ледяные стены, что к ним прикоснуться — это как руку засунуть в холодильник», — продолжает женщина.

Жители приглашают съемочную группу в подвал и в квартиры, чтобы показать, почему так часто болеют их дети.

«Вот та стена вообще упала, — продолжает другой житель. — Я в окно смотрел, за нее взялся, она ходуном ходила. Я ее сам ремонтировал».

В ходе многочисленных ремонтов, которые жители делали за собственные средства, обнаружились недостатки строительства. Между блоками — большие пустоты, в стенах — строительный мусор, а кирпич можно легко вытащить руками.

«Там просто фасад… Организация проводит экспертизу. Будет составлен протокол, после чего мы сможем объявить результаты», — говорит «Белсату» инженер из Управления капитального строительства Калинковичского района. — Сделаем все возможное, чтобы им помочь. Сделаем фасад, покрасим…».

Но жители уже несколько лет подряд получают такие ответы, обивая пороги местных чиновников.

В управлении капитального ремонта Калинковичей журналистам пообещали, что протокол обследования дома по адресу: улица Загородная 26 будет составлен в течение месяца. Пока же УКСу, подрядчику и исполнителю строительной организации — ПМК 43 — придется нести ответственность, если вдруг на жителей обрушатся стены.