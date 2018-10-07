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Матеуш Морвецкий: Польша полагается на свой газ и газопровод в Норвегию

  • 7.10.2018, 13:34

Стране не нужен газ, ставящий в зависимость от России.

В деревне Ясёнка под Жешувом проходит последнее региональное предвыборное собрание партии «Право и справедливость». Здесь представлены основные кандидаты на выборах в местные органы власти в Подкарпатье, сообщает «Радио Польша».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая я Ясёнке, отметил, что Польша идет по направлению к энергетической независимости. Он заявил, что стране не нужен газ, который бы ставил ее в зависимость от «Газпрома» и России.

Глава правительства посетил месторождение газа в Крамажувке. Его ресурсы оцениваются в 12 миллиардов кубометров. Здесь премьер сказал: «Мы полагаемся на наш газ, терминал сжиженного природного газа в Свиноуйсьце и газопровод в Норвегию».

Польская нефтяная и газовая компания информирует, что добыча газа в Подкарпатье на протяжении пяти ближайших лет увеличится на 28 процентов — до 1,75 миллиарда кубических метров в год.


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