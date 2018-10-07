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Кобякова пристраивают в руководители банка

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  • 7.10.2018, 14:10
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Рекомендации экс-премьеру дал Урал Латыпов.

Андрей Кобяков прошел оценку Нацбанка на «соответствие квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации» на занимание следующих должностей, пишет gazetaby.com.

– Руководитель банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

– Заместитель руководителя банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

– Член коллегиального исполнительного органа банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

– Независимый директор банка и небанковской кредитно-финансовой организации.

Рекомендации экс-премьеру дали бывший его первый заместитель Василий Матюшевский и независимый директор ЗАО «Альфа-Банк» Урал Латыпов (бывший глава МИД).


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