Кобякова пристраивают в руководители банка

Кобякова пристраивают в руководители банка15
- 7.10.2018, 14:10
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Рекомендации экс-премьеру дал Урал Латыпов.
Андрей Кобяков прошел оценку Нацбанка на «соответствие квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации» на занимание следующих должностей, пишет gazetaby.com.
– Руководитель банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
– Заместитель руководителя банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
– Член коллегиального исполнительного органа банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
– Независимый директор банка и небанковской кредитно-финансовой организации.
Рекомендации экс-премьеру дали бывший его первый заместитель Василий Матюшевский и независимый директор ЗАО «Альфа-Банк» Урал Латыпов (бывший глава МИД).