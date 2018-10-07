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Названа самая расточительная нация в Европе

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  • 7.10.2018, 14:33
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Комитет по выбору экологического аудита назвал нацию, которая тратит на одежду больше всех в ЕС.

Названа самая расточительная нация в Европе.

Об этом сообщает The Independent (перевод – etcetera.media).

По данным комитета, магазины Великобритании продают в два раза больше одежды, чем десятилетие назад, а сами британцы покупают больше, чем любая другая страна Европы.

В Комитете считают, что торговля одеждой оказывает колоссальное влияние на всю планету, и производители должны отвечать за это. На собрание в Британский Парламент пригласили руководителей десяти крупнейших брендов, в том числе Marks & Spencer, Primark и Next.


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