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Нетаньяху и Путин договорились о первой встрече после крушения Ил-20

  • 7.10.2018, 14:38

Гибель самолета стала поводом для дипломатического скандала между двумя странами.

Лидеры России и Израиля сумели договориться о встрече впервые с момента инцидента с Ил-20, сбитого сирийской ПВО. О планах провести встречу рассказал сам премьер Израиля, пишет Haaretz.

Встречу с российским лидером Нетаньяху анонсировал на совещании израильского правительства в Иерусалиме. Одновременно он выразил соболезнования близким израильтян, ставших жертвами недавних беспорядков на границе с сектором Газа.

Гибель Ил-20, причиной которой Москва считает опасное поведение израильских летчиков, стала поводом для дипломатического скандала между двумя странами.

Источники Haaretz 26 сентября сообщали, что Нетаньяху намеревался после инцидента лично встретиться с российским руководством, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. В делегацию также могли войти глава Минобороны Израиля и председатель израильского Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат. Россия эту инициативу не поддержала. В Кремле информацию об отказе принять Нетаньяху назвали ошибочной.

Самолет-разведчик российских ВВС был сбит над Средиземным морем 17 сентября. Ил-20 возвращался на российскую авиабазу Хмеймим из полета, в ходе которого собирал информацию о беспилотниках боевиков в провинции Идлиб.

Связь с экипажем самолета была потеряна в момент, когда удары по территории Сирии начали наносить израильские истребители F-16. Как стало известно позднее, Ил-20 был сбит огнем сирийских ПВО, пытавшихся попасть по израильским истребителям.

Вскоре после инцидента Россия объявила о возобновлении поставок в Сирию комплексов С-300 «Фаворит». Это решение сочли эскалацией ситуации в Тель-Авиве.


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