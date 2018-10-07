В центре Бреста протестующий лег перед милицейской машиной 4 7.10.2018, 14:45

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Жители города на акции против аккумуляторного завода встретили милицию криками «Ганьба!».

На площади Ленина в Бресте задержали не менее пяти человек, которые пришли на традиционную воскресную встречу противников строительства аккумуляторного завода, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

Еще до полудня на площади Ленина были задержаны два жителя Бреста - Дмитрий Андросюк и Андрей (фамилия уточняется – ред.). Их увезли в РУВД Ленинского района Бреста.

В 12.50 милиция задержала двух женщин - Татьяну Фесикову и Юлию Зубик. Их посадили в милицейскую машину, стоявшую во дворе. Когда их вели в машину, люди скандировали: «Ганьба!». Они также пытались поговорить с милиционерами, выяснить, почему их задержали. Один из участников встречи, молодой человек, лег перед милицейским автомобилем, но его оттащили милиционеры.

Когда автомобиль уезжал, люди продолжали скандировать: «Ганьба!». Многие из них, возмущенные, отправились в Ленинский РУВД. После того как машина поехала и многие из участников встречи разошлись, был задержан еще один человек - Владимир Мороз.

Противники строительства аккумуляторного завода собираются в Бресте каждое воскресенье. Сегодня на площади их было около 70 человек.