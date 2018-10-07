Куда ты схоронилась, «вертикаль»?
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 7.10.2018, 14:50
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Это тебе на парадах стоять, да на свадьбах у австрияков танцевать.
В Ингушетии который день протесты.
Возмущенный народ в Магасе защищает свое право самому определять свою судьбу.
А что же ты, хваленая «вертикаль»?
Где твои воспетые управленческие преимущества перед уничтоженным тобой федерализмом?
Куда ты испарилась в этой истории? Куда схоронилась усталым шлангом?
Где твои федеральные округа, инспектора или как это у тебя еще зовется?
Покажи личико, кремлевская Гюльчатай!
Слетай к народу в Магас, порули на месте, покажи, что умеешь.
Не только же тебе на парадах стоять, да на свадьбах у австрияков танцевать.
Телеграм-канал «СерпомПо»