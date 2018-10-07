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Куда ты схоронилась, «вертикаль»?

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 7.10.2018, 14:50
  • 1,632

Это тебе на парадах стоять, да на свадьбах у австрияков танцевать.

В Ингушетии который день протесты.

Возмущенный народ в Магасе защищает свое право самому определять свою судьбу.

А что же ты, хваленая «вертикаль»?

Где твои воспетые управленческие преимущества перед уничтоженным тобой федерализмом?

Куда ты испарилась в этой истории? Куда схоронилась усталым шлангом?

Где твои федеральные округа, инспектора или как это у тебя еще зовется?

Покажи личико, кремлевская Гюльчатай!

Слетай к народу в Магас, порули на месте, покажи, что умеешь.

Не только же тебе на парадах стоять, да на свадьбах у австрияков танцевать.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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