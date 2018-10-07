«Если это произойдет, Лукашенко окажется в безвыходной ситуации» 8 7.10.2018, 14:59

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Диктатор сам не ведает, что творит.

Во время посещения армейского полигона на Брестчине Лукашенко заявил, что раздаст гражданам Беларуси семь миллионов единиц стрелкового оружия.

«Как я не в шутку говорил, что если у нас будет достаточно стрелкового оружия - автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним - не дай Бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми (ну, детей давайте выведем). Старые и даже женщины: 7 миллионов человек - 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться», - сказал Лукашенко.

Читатели Charter97.org прокомментировали слова диктатора.

«Раздай, раздай, Саша. Сначала вместе с НАТО пойдем на Дрозды, а потом на кремлядей на Рублевку».

«В 1917 году много народа с оружием с фронта вернулось, и куда делись царь а затем временное правительство? А они народ так не достали как доздовские и чкловские!»

«Лука , ты только раздай, а мы уж не промажем, за 24 года накипело!»

«Боже, что он такое говорит. Если это произойдет, раздача народу семи миллионов стволов, дни Лукашенко будут сочтены. Самому недалекому понятно, против кого люди повернут это оружие».

«Действительно, кого Бог хочет наказать, у того отнимает разум. Этот плешивый диктатор сам не ведает, что творит. Сказать такую ахинею! Тебя же первого снесет гнев вооруженного народа».

«Если это произойдет, Лукашенко окажется в безвыходной ситуации. Только представьте - семь миллионов вооруженных человек, жаждущих справедливости! Никакой бункер не спасет!»