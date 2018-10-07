Россия накрылась шутовским колпаком Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

7.10.2018, 15:08

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Когда власть борется со смехом, она всегда проигрывает.

МИД России на обвинения в кибератаках, отравлениях и вмешательстве в дела других стран решил отвечать глумливыми шутками. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябов в своем заявлении 4.10.2018 пытался подражать эстрадным юмористам: «Я уже предлагаю ГРУ превратить в хэштег. Скоро будет ГРУ как MeToo. Люди начнут делать каминг-аут. Нужно будет говорить: я тоже ГРУ, я тоже что-то взломал, я тоже на кого-то напал, кого-то отравил».

Если кто-то в сети или в живом общении в обсуждении серьезной проблемы начинает ерничать и передразнивать собеседника, это называется троллингом. Россия при Путине превратилась в государство-тролля. Плохая новость: этот тролль обладает ядерным оружием.

Обвинения США, Нидерландов и других стран Запада далеко не голословны. Называются конкретные фамилии, номера воинских частей, приводятся доказательства. На пресс-конференции Минюста США 4.10.2018 прокурор Скотт Брэйди обвинил семерых граждан России «в попытках взломать компьютеры и сети по всему миру».

«Жертвы этих незаконных действий – антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, такие как Всемирное допинговое агентство, Антидопинговое агентство США, Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Международная федерация футбола и еще 34 другие спортивные организации», — сообщил прокурор Скотт Брэйди. После чего американский прокурор назвал имена сотрудников ГРУ, закрепленных, по его данным, за подразделением 26165: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, а также имена других сотрудников ГРУ – Олега Сотникова и Алексея Минина.

Четверых из этих граждан России министерство обороны Нидерландов обвиняет в кибератаке на ОЗХО.

До этого глава МИД Великобритании прямо обвинил ГРУ в организации кибератак по всему миру.

Натужный юмор замминистра МИД Рябкова может вызвать угодливые хихиканья лишь его непосредственных подчиненных, также как и казарменные шутки Путина, прозвучавшие днем раньше на сессии Российской энергетической недели, когда он обозвал Сергея Скрипаля подонком и зачем-то сравнил шпионаж с проституцией. Кстати, назойливое обращение российского президента к теме проституции явно свидетельствует о его глубоких комплексах.

Если в мире не смеются над шутками Путина и его окружения, то в самой России власть все чаще становится предметом насмешек. «Газпром-Медиа» заблокировал в сети клип певца-юмориста Семена Слепакова «Песнь о солсберецком шпиле», в результате текст этого клипа стал распространяться со скоростью вирусной рекламы. Количество шуток про «солсберецких боевых … Путина» превысило количество анекдотов про брежневские «сиськи-масиськи». Услужливый Хинштейн, попытавшийся оказать своему бывшему шефу, генералу Золотову, услугу путем вранья про то, как Золотов предотвратил попытку взорвать Кремль, не только сам стал посмешищем, но и вызвал новый вал анекдотов про главу Росгвардии, на смену шуток про его попытки вызвать на кулачную дуэль человека, сидящего за решеткой…

Когда власть борется со смехом, она всегда проигрывает. Петр Первый смог подавить сопротивление бояр, раздавил стрельцов, уничтожил патриаршество, запретил монахам держать в кельях письменные принадлежности. Но с низовой смеховой культурой сделать не смог ничего. Созданная им для цензуры народного комикса – лубка Изуграфическая палата со своей задачей не справилась: лубок продолжал смеяться. Даже Сталин не смог победить анекдот, хотя и сажали за них усердно…

Последний опрос Левады-центра выявил рекордное падение рейтинга Путина: его рейтинг доверия опустился до 58%, а 41% опрошенных считают, что «страна движется по неверному пути». В одной из своих публикаций Лилия Шевцова назвала то, что происходит в российской власти, не кризисом, а гниением. С чем невозможно не согласиться. Но из этого Лилия Федоровна сделала вывод, что, в отличие от системного кризиса, результатом гниения не будет слом власти. С этим, при всем глубоком уважении к Лилии Федоровне, согласиться сложнее. Поскольку гниение власти подрывает ту главную ее опору в виде слепого доверия к Путину, а количество вполне идиотских решений вроде той конкретной формы, в которой была принята пенсионная реформа, неизбежно поставит большие группы людей в России на грань выживания и столь же неизбежно вызовет массовый протест…

Живучесть путинского режима обусловлена, в том числе, и отсутствием серьезного личностного оппонента на мировой арене. Нет сегодня того Рейгана, который в свое время не просто назвал СССР империей зла, но и наполнил эту метафору последовательными политическими действиями. Когда 5.03.1946 Черчилль произнес свою речь «Мускулы мира», в которой сказал про «железный занавес», опустившийся на Европу, это было услышано и сплотило свободный мир, позволив ему затормозить расползание коммунистической инфекции.

Сегодня в мире нет политика, равного по масштабу Черчиллю или Рейгану. Но и Путин как злодей далеко не Сталин. И тот шутовской колпак, который сейчас накрыл путинскую Россию, конечно, сам по себе не уничтожит режим, но, лишая его сакральности, вполне может приблизить его конец.

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»