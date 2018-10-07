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СМИ: Чепига-Боширов принимал участие в эскалации событий на Майдане

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  • 7.10.2018, 15:23
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Российские военные, находясь в 2014 году в Киеве, проживали в отдельном доме на базе «Альфы».

Полковник ГРУ Анатолий Чепига (Руслан Боширов), которого подозревают в отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, вместе со своим подразделением мог принимать участие в эскалации конфликта на Майдане в 2014 году.

При этом российские военные, находясь в 2014 году в Киеве, проживали в отдельном доме на базе "Альфы", рассказал источник в Государственной пограничной службе Украины в комментарии Guildhall, сообщает glavred.info.

"Спецназ ГРУ РФ принимал активное участие в противоправных действиях против участников Революции достоинства, после чего, под видом украинских правоохранителей выехал на территорию Крыма", — рассказал источник.

Вместе с тем отмечается, что точной информации о том, был ли там Чепига, нет, так как российский спецназ не проходил пограничного контроля или каких-либо осмотров.

Накануне группа расследователей Conflict Intelligence Team опубликовала фото водительских прав Боширова-Чепиги.

Также СМИ писали о том, что Чепига-Боширов убил в Стамбуле чеченского полевого командира Эдельгириева.

Кроме того, появилась информация о том, что Чепига-Боширов возглавлял операцию по вывозу с территории страны экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре британские следователи обвинили в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок" Александра Петрова и Руслана Боширова, предположительно являющихся сотрудниками ГРУ. The Bellingcat и The Insider утверждают, что под личностью второго скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.


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