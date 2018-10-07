Как в Беларуси будут отнимать пустующие и ветхие дома 2 7.10.2018, 15:33

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Граждане возмущены новым указом Лукашенко.

Издание neg.by продолжает публикацию ответов на вопросы читателей, выразивших недоумение и возмущение после издания указа Лукашенко от 04.09.2018 № 357 «О пустующих и ветхих домах» (далее – указ № 357).

На вопросы отвечает Виктор Савицкий, член отделения Межрегиональной общественной организации «АЖКХ» («Академия жилищно-коммунального хозяйства»).

Каковы правовые последствия включения жилого дома в реестр?

Органы местной власти не позднее двух месяцев со дня включения жилого дома в реестр пустующих домов обязаны подать в суд по месту нахождения пустующего дома заявление:

– о признании его бесхозяйным и передаче в собственность соответствующей административно-территориальной единицы;

– о прекращении права частной собственности на земельный участок (если участок находится в частной собственности и отсутствует заявление о добровольной его передаче в госсобственность);

– о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в госсобственности, и прекращении права аренды на него (если участок находится в аренде, договором аренды не предусмотрено право его расторжения в одностороннем порядке и отсутствует согласие арендатора на его расторжение).

Собственник пустующего дома вправе произвести его отчуждение до получения извещения о подаче местным исполнительным комитетом заявления в суд.

Допустим, решение суда о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в коммунальную собственность вступило в силу. Что дальше?

В течение 30 рабочих дней (ранее – 15 рабочих дней) со дня вступления в силу решения суда местный исполком вправе принять решение об отчуждении пустующего дома на аукционе или без аукциона. При этом решения о продаже могут приниматься без оформления правоудостоверяющих документов на данные жилые дома, а также на земельные участки, на которых они расположены.

Продажа таких домов без проведения аукциона в областных городах и Минске запрещена. Кроме того, облисполкомы могут (с учетом интересов государства, местных условий и экономической эффективности) определять иные населенные пункты, на территории которых пустующие дома отчуждаются только через аукцион.

В случае принятия решения о продаже дома без проведения аукциона информация об этом публикуется в СМИ, а также на официальном сайте соответствующего исполкома. Если по истечении 30 календарных дней поступила только одна заявка на приобретение пустующего дома, то с этим лицом и заключается договор купли-продажи. При наличии нескольких претендентов проводится аукцион.

Договор купли-продажи пустующего дома, заключенный его приобретателем с местным исполкомом, госрегистрации не подлежит и считается заключенным со дня его подписания сторонами.

Что изменилось в порядке работы с ветхими домами?

По новому порядку выявленные комиссией ветхие дома в течение 15 рабочих дней со дня составления заключения комиссии включаются (по решению соответствующих исполкомов, местных администраций районов в Минске) в реестр ветхих домов.

Затем в течение 15 рабочих дней местный исполком должен направить собственнику такого дома заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении письменное предписание, в котором устанавливают срок для восстановления ветхого дома в целях его использования по назначению или для сноса.

Этот срок не может быть менее одного года и более двух лет. Срок для обращения с заявлением о получении разрешения на реконструкцию не может превышать 6 месяцев. В предписании разъясняются правовые последствия его невыполнения.

Если собственник неизвестен, или неизвестно место его фактического проживания (место нахождения), или он отказывается получать предписание, то местный исполком совершает те же действия, что и при работе с пустующими домами (абз. 3–5 ч. 1 п. 5 Положения о порядке работы с пустующими и ветхими домами, утв. Указом № 357, далее – Положение)).

Если установить личность собственника или место его фактического проживания (место нахождения) не удалось, и если через год после включения дома в реестр этот собственник не принял мер по восстановлению (реконструкции, сносу) дома, то он считается отказавшимся от права собственности на ветхий дом. В отношении дома применяются нормы п.п. 9–15 Положения для работы с пустующими домами.

Если отсутствует письменное согласие собственника на снос ветхого дома либо собственник не приступил к его восстановлению или не обратился за получением разрешения на его реконструкцию, то органы местной власти принимают решение об обращении в суд с заявлением:

– об изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа административно-территориальной единицей или передачи соответствующему исполкому для продажи на аукционе или без аукциона;

– о прекращении права частной собственности на земельный участок (если участок находится в частной собственности и отсутствует заявление о добровольной его передаче в госсобственность);

– о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в госсобственности, и прекращении права аренды на него (если участок находится в аренде, договором аренды не предусмотрено право его расторжения в одностороннем порядке и отсутствует согласие арендатора на его расторжение).

Обратите внимание: собственник вправе произвести отчуждение ветхого дома до получения извещения о подаче местным исполнительным комитетом заявления в суд.

Каковы особенности выкупа ветхого жилого дома, его последующей продажи или сноса?

После вступления в силу решения суда об изъятии у собственника ветхого дома местный исполком принимает решение об изъятии и предоставлении земельного участка: соответствующему местному исполкому – при выкупе административно-территориальной единицей ветхого дома без его закрепления на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за коммунальным юрлицом; коммунальному юрлицу – при выкупе административно-территориальной единицей ветхого дома и его закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за коммунальным юрлицом; приобретателю ветхого дома – при его продаже.

При выкупе ветхого дома административно-территориальной единицей собственнику возмещается его стоимость в размере, установленном по соглашению сторон, но не выше суммы, определенной территориальной организацией по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, за вычетом расходов на проведение оценки рыночной стоимости дома.

При продаже ветхого дома применяются нормы, предусмотренные в п. 13 и 14 Положения (в т.ч. в части определения рыночной стоимости дома, начальной цены при продаже на аукционе и порядка ее понижения). Собственнику выплачивается вырученная от продажи сумма за вычетом затрат на организацию и проведение аукциона (или затрат, связанных с продажей без аукциона).

При принятии решения о сносе ветхого дома местный исполком в соответствии с компетенцией принимает решение о прекращении прав землепользователя на земельный участок и обеспечивает такой снос.

Местный исполком вправе принять решение о предоставлении земельного участка, на котором расположен ветхий дом, подлежащий сносу, новому землепользователю в порядке, предусмотренном законодательством об охране и использовании земель, при условии сноса либо финансирования сноса ветхого дома этим землепользователем. То есть у граждан появилась возможность получить земельный участок, не выкупая ветхий дом.

Предусмотрена ли указом № 357 защита прав бывших собственников пустующих или ветхих домов?

Решение суда о признании дома бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы может быть отменено. В таком случае бывший собственник может потребовать возврата жилого дома (если дом находится в госсобственности) или возмещения местным исполкомом суммы, вырученной от продажи (если дом был отчужден в частную собственность), а при сносе дома – возмещения его стоимости исполкомом (в порядке, установленном Совмином).

Если жилой дом, находящийся в госсобственности, был реконструирован либо были произведены иные неотделимые его улучшения, то возврат этого дома бывшему собственнику осуществляется после того, как он возместит лицам, которые произвели эти улучшения, их стоимость (в порядке, установленном Совмином).

Вместо возврата реконструированного жилого дома его бывший собственник вправе потребовать возмещения в порядке, установленном Совмином, стоимости такого дома до проведения его реконструкции (иного улучшения).

Думаю, понятно, что гражданам лучше заранее позаботиться о судьбе принадлежащей им недвижимости и не доводить дело до суда.