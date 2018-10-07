Financial Times: Служебная записка Danske Bank показывает, как русские переводили деньги 7.10.2018, 15:47

Danske Bank за один только год провел для российских клиентов зеркальные сделки на сумму до 8,5 млрд евро.

Пишут журналисты Financial Times (перевод - inopressa.ru Ричард Милн и Кэролайн Бинэм со ссылкой на внутреннюю служебную записку банка.

Согласно документу, в 2013 году Danske Bank заработал 10 млн евро на зеркальной торговле. При этом использовались российские гособлигации, чтобы позволить клиентам осуществлять международные расчеты "быстрее, дешевле и надежнее".

"Есть потенциальный репутационный риск в том, что будет считаться, что мы содействуем бегству капитала из России, - говорится в записке. - Мы в любом случае идем на этот риск в других областях нашей деятельности с нерезидентами, где из России всегда естественным образом идет денежный поток [...] Учитывая высокий доход от этого решения, соотношение риска и доходности представляется очень привлекательным".

Масштаб зеркальной торговли усиливает давление на Danske Bank и его менеджмент, говорится в статье. Скандал уже стоил работы гендиректору банка Томасу Боргену и спровоцировал расследования как минимум в шести странах после того, как банк признал, что через его небольшой эстонский филиал прошли 200 млрд евро из России и других стран.

Согласно отчету Danske Bank, сделки проводились для десяти клиентов, которые в свою очередь были посредниками других клиентов, о которых банку не было "известно в полной мере".

"Оценка объема зеркальных сделок в Danske Bank исходит из расчетов FT. В записке говорится, что 60% дохода, или 6 млн евро, были получены за счет брокерской комиссии в размере 0,07-0,1%, что на 2013 год предполагает зеркальные сделки в пределах от 6 до 8,5 млрд евро", - пишут авторы статьи.

Сколько было переведено в другие годы, неизвестно. Однако в записке отмечается, что "решение, вероятно, будет временным, поскольку в какой-то момент регулирование в России, вероятно, изменится, чтобы привести это решение в рамки существующих правил валютного контроля". "Так и произошло с введением контроля на волне западных санкций", - отмечается в статье.

"Внутри банка зеркальные сделки называли "решением" или "петлей облигаций". Они работали так: клиент платил в рублях посреднику, который затем покупал российские гособлигации, переводившиеся на счет Danske Bank в московском банке Citi. Посредник потом продавал облигации Danske Bank, а тот, в свою очередь, сразу же зачислял деньги на счет посредника. Затем посредник платил поставщику клиента", - сообщают журналисты FT.