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«Поток белорусов, едущих на работу в Польшу, будет расти в геометрической прогрессии»

  • 7.10.2018, 15:56

Работу в Польше белорусы ищут втрое чаще, чем в России.

Еще пять лет назад в белорусских городах объявления о работе в Польше были большой редкостью, сейчас они есть даже в небольших населенных пунктах в восточных регионах Беларуси, и это — тенденция, пишет Deutsche Welle.

Анализ запросов в поисковых системах в интернете свидетельствует о том, что сейчас работу в Польше белорусы ищут втрое чаще, чем в России.

Количество полученных белорусами рабочих виз в Польшу увеличилось с 2014 по 2017 год почти в семь раз: с 1591 до 10 518. А в этом году, отметил академический директор варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев, польские консульства выдали в Беларуси около 40 000 рабочих виз.

В Польше сейчас учатся уже более 5000 белорусских студентов, польские университеты становятся год от года популярнее среди белорусской молодежи. Таким образом, высококвалифицированные белорусы — и те, кто еще учится, и те, кто уже уехал и успешно поднимается по карьерной лестнице в Польше, вряд ли вернутся.

Эти данные стали темой активного обсуждения на дискуссионной площадке talks.by, передает («Салiдарнасць» https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=143176).

«Знаком с ситуацией не понаслышке. Много кого знаю из РБ, работающих в Польше: все довольны, обратно никто не собирается. Комфорт пребывания и условия труда. Поляки – это те же белорусы, только у них с реформами все получилось. Через сарафанное радио уезжающих будет с каждым месяцем все больше и больше».

«Часть белорусов на стройках, часть на транспорте, часть на производстве, часть использует РП как трамплин для передвижения в сторону запада, севера. Скажу одно: ну не хотят люди после Европы возвращаться обратно в РБ. Приезжают назад на время, по семейным обстоятельствам и всё больше думают о том, как бы поскорее перевезти семьи и легализоваться окончательно».

«Поток в Польшу будет расти в геометрической прогрессии. Преимущества в том, что в РП нет кидалова (строго наказывают), приличное жилье, нередко бесплатное питание».

«А что делают власти для того, чтобы работники остались в стране?»

«Конечно, студенты не вернутся. Одна армия с дедовщиной – как аргумент перекроет многое. Не говоря об экономике».

«Если отменят отсрочки от армии, то действительно в Беларусь никто из студентов не вернётся».

«Сам уехал работать водителем в польскую фирму. Работа по всей Европе. Дочь уже учится в польском универе. Работы в Польше много! Сами поляки ищут работу в Германии и дальше».

«Изучаю сейчас польский язык. Первоначальные планы у меня минимальные, а именно: поработать для подтверждения диплома 1-1,5 года (диплом признается в Польше до определенного года белорусского образца). Затем зарегистрироваться в реестре профессий (медицинское образование). И, если устроит работодателей и у меня планы к этому времени не изменятся, получить гражданство и заработать себе на пенсию. По зарплате понятно, что на первое время будет немного, но изначально больше чем здесь».


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