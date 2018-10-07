Какие автомобили продаются в Беларуси с пометкой «торг до слез»?1
- 7.10.2018, 16:18
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Когда автомобиль по каким-то причинам действительно необходимо продать, - тогда можно и поторговаться.
Торг при продаже автомобиля для многих является болезненным и неприятным процессом. Дескать, и так цена небольшая, а покупатель еще и скидку хочет непонятно за что, пишет abw.by. Другое дело, когда автомобиль по каким-то причинам действительно необходимо продать, - тогда можно и поторговаться. Иногда "до слез", как порой пишут сами продавцы в объявлениях. Что же это за автомобили?
По-видимому, окончательно надоел своему владельцу Ford Scorpio 1995 г.в. с 2-литровым двигателем и АКПП. "Мотор и коробка в хорошем состоянии. Продаю из-за проблем с электрикой".
При этом продавец отмечает напрочь отсутствующее желание разбираться с этими проблемами, поскольку у него есть еще один автомобиль. Указанная цена за Ford - $500 с пометками "торг до слез" и "целиком на запчасти".
Точно так же готов до слез торговаться и продавец Mitsubishi L300 1992 года с 2,5-литровым дизельным двигателем. "Автобус в хорошем состоянии, на ходу каждый день. За него не буду краснеть. Есть мелкие нюансы по кузову, но это терпимо для его лет".
При этом нового владельца ожидает несколько бонусов, которые при продаже обычно снимают или меняют на что-то совсем дешевое: "отличная музыка" с 2DIN-магнитолой, сабвуфер на 400 Вт и видеорегистратор. Стоимость авто - $2092, но она отнюдь не конечная.
Не обойдется без слез и при купле-продаже ГАЗ-31105 2005 г.в. И вроде бы все с ним хорошо: гаражное хранение, кузов без ржавчины, "двигатель не крайслер".
За машину не стыдно - резюмирует продавец и предлагает в подарок комплект зимней резины. При этом оценен автомобиль в $2800.
Всем хорош для своих лет и денег Mitusbihi Lancer 1991 года. "Кузов нормальный, салон отличный. Подвеска перебиралась. Коробка передач работает четко. Нормальная резина".
Но есть и проблемы: АКБ нуждается в зарядке, топливный насос - в замене. Без этого уехать своим ходом не получится. Еще один нюанс авто - продажа без переоформления, хотя на этот случай есть связь с владельцем. "Уезжаю за границу, не могу дальше заниматься. Торг уместен до слез". Интересно, сколько у покупателя получится "скинуть" с $295 объявленной цены?
Готов как следует торговаться продавец Honda Civic 2007 г.в. с 1,8-литровым двигателем и АКПП. "Продам в хорошие руки свою любимицу , причина продажи - нужно авто побольше".
При этом о каких-либо проблемах не сообщается: ТО производилось каждые 7000 км, мотор и коробка чувствуют себя прекрасно, сделан антикор днища. Владелец уже снял автомобиль с учета и готов обменять на деньги. Покупателю без учета "торга до слез" понадобится $7700.
Довольно распространенная причина, которая может сподвигнуть продавца на торг, - необходимость срочной продажи, как это происходит с Volkswagen Passat 2010 года с 1,6-литровым TDI и "механикой".
"Отдам племенного жеребца в хорошие руки. Неприхотлив. Мало ест. Объезжен". Продавец готов "торговаться до слез", отдать в придачу зимний комплект резины и залить "полный бак первому покупателю". Оценен Passat в $9700.
С пометкой "срочно" есть в объявлениях и Audi 100 1991 г.в. с 2-литровым двигателем газ/бензин. Автомобиль старый, поэтому хозяин перечисляет последние замены: свечи, провода, амортизаторы, колодки, тросы ручника, ШРУСы, задние подшипники и ремни, кроме ГРМ.
Из-за срочности продажи владелец сообщает о готовности торговаться до последнего. Но исключительно у капота, поэтому любители скинуть цену без осмотра автомобиля останутся ни с чем. Оценена Audi в $2500.
Готовы торговаться даже продавцы "премиума". Mercedes W163 1999 года с АКПП и 5-литровым двигателем выставлен на продажу за $5700. Владелец очень емко описывает состояние: масло заменено, колеса накачаны - сел и поехал.
О проблемах продавец рассуждает философски: мелкие "косячки", конечно, есть, куда же без них? Трудно не согласиться с этим утверждением, но новому владельцу останется лишь надеяться, что "косячки" не затронули двигатель.
Купил и наслаждается новым автомобилем продавец Citroёn Xantia 1997 г.в. с 1,8-литровым двигателем, из-за чего последний и попал в объявления. "Заводится. Едет. Гидравлика исправна. Варить не нужно, местами требуется подкраска".
Как это часто бывает, незадолго до продажи автомобиль был обслужен: у Xantia заменены опорные подшипники, диски, ремни и ролики. Есть и опция, нехарактерная для авто тех лет, - камера заднего хода с отдельным монитором. Оценена Xantia в $1860, но цена не последняя.
"Не избавляюсь, а продаю", - с ходу расставляет все на свои места продавец Opel Corsa 1997 года с 1,4-литровым двигателем. Он сообщает, что автомобиль за 7 лет владения ни разу не подвел, а если что-то и ремонтировалось, то с использованием только хороших запчастей.
Причина продажи - покупка большего автомобиля. Просят за Corsa $949. "Пассажирам типа за 500-700 не глядя не беспокоить. Торг до слез".