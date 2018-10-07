Какие автомобили продаются в Беларуси с пометкой «торг до слез»? 1 7.10.2018, 16:18

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Фото: abw.by

Когда автомобиль по каким-то причинам действительно необходимо продать, - тогда можно и поторговаться.

Торг при продаже автомобиля для многих является болезненным и неприятным процессом. Дескать, и так цена небольшая, а покупатель еще и скидку хочет непонятно за что, пишет abw.by. Другое дело, когда автомобиль по каким-то причинам действительно необходимо продать, - тогда можно и поторговаться. Иногда "до слез", как порой пишут сами продавцы в объявлениях. Что же это за автомобили?

По-видимому, окончательно надоел своему владельцу Ford Scorpio 1995 г.в. с 2-литровым двигателем и АКПП. "Мотор и коробка в хорошем состоянии. Продаю из-за проблем с электрикой".

При этом продавец отмечает напрочь отсутствующее желание разбираться с этими проблемами, поскольку у него есть еще один автомобиль. Указанная цена за Ford - $500 с пометками "торг до слез" и "целиком на запчасти".

Точно так же готов до слез торговаться и продавец Mitsubishi L300 1992 года с 2,5-литровым дизельным двигателем. "Автобус в хорошем состоянии, на ходу каждый день. За него не буду краснеть. Есть мелкие нюансы по кузову, но это терпимо для его лет".

Фото: abw.by

При этом нового владельца ожидает несколько бонусов, которые при продаже обычно снимают или меняют на что-то совсем дешевое: "отличная музыка" с 2DIN-магнитолой, сабвуфер на 400 Вт и видеорегистратор. Стоимость авто - $2092, но она отнюдь не конечная.

Не обойдется без слез и при купле-продаже ГАЗ-31105 2005 г.в. И вроде бы все с ним хорошо: гаражное хранение, кузов без ржавчины, "двигатель не крайслер".

Фото: abw.by

За машину не стыдно - резюмирует продавец и предлагает в подарок комплект зимней резины. При этом оценен автомобиль в $2800.

Всем хорош для своих лет и денег Mitusbihi Lancer 1991 года. "Кузов нормальный, салон отличный. Подвеска перебиралась. Коробка передач работает четко. Нормальная резина".

Фото: abw.by

Но есть и проблемы: АКБ нуждается в зарядке, топливный насос - в замене. Без этого уехать своим ходом не получится. Еще один нюанс авто - продажа без переоформления, хотя на этот случай есть связь с владельцем. "Уезжаю за границу, не могу дальше заниматься. Торг уместен до слез". Интересно, сколько у покупателя получится "скинуть" с $295 объявленной цены?

Готов как следует торговаться продавец Honda Civic 2007 г.в. с 1,8-литровым двигателем и АКПП. "Продам в хорошие руки свою любимицу , причина продажи - нужно авто побольше".

Фото: abw.by

При этом о каких-либо проблемах не сообщается: ТО производилось каждые 7000 км, мотор и коробка чувствуют себя прекрасно, сделан антикор днища. Владелец уже снял автомобиль с учета и готов обменять на деньги. Покупателю без учета "торга до слез" понадобится $7700.

Довольно распространенная причина, которая может сподвигнуть продавца на торг, - необходимость срочной продажи, как это происходит с Volkswagen Passat 2010 года с 1,6-литровым TDI и "механикой".

Фото: abw.by

"Отдам племенного жеребца в хорошие руки. Неприхотлив. Мало ест. Объезжен". Продавец готов "торговаться до слез", отдать в придачу зимний комплект резины и залить "полный бак первому покупателю". Оценен Passat в $9700.

С пометкой "срочно" есть в объявлениях и Audi 100 1991 г.в. с 2-литровым двигателем газ/бензин. Автомобиль старый, поэтому хозяин перечисляет последние замены: свечи, провода, амортизаторы, колодки, тросы ручника, ШРУСы, задние подшипники и ремни, кроме ГРМ.

Фото: abw.by

Из-за срочности продажи владелец сообщает о готовности торговаться до последнего. Но исключительно у капота, поэтому любители скинуть цену без осмотра автомобиля останутся ни с чем. Оценена Audi в $2500.

Готовы торговаться даже продавцы "премиума". Mercedes W163 1999 года с АКПП и 5-литровым двигателем выставлен на продажу за $5700. Владелец очень емко описывает состояние: масло заменено, колеса накачаны - сел и поехал.

Фото: abw.by

О проблемах продавец рассуждает философски: мелкие "косячки", конечно, есть, куда же без них? Трудно не согласиться с этим утверждением, но новому владельцу останется лишь надеяться, что "косячки" не затронули двигатель.

Купил и наслаждается новым автомобилем продавец Citroёn Xantia 1997 г.в. с 1,8-литровым двигателем, из-за чего последний и попал в объявления. "Заводится. Едет. Гидравлика исправна. Варить не нужно, местами требуется подкраска".

Фото: abw.by

Как это часто бывает, незадолго до продажи автомобиль был обслужен: у Xantia заменены опорные подшипники, диски, ремни и ролики. Есть и опция, нехарактерная для авто тех лет, - камера заднего хода с отдельным монитором. Оценена Xantia в $1860, но цена не последняя.

"Не избавляюсь, а продаю", - с ходу расставляет все на свои места продавец Opel Corsa 1997 года с 1,4-литровым двигателем. Он сообщает, что автомобиль за 7 лет владения ни разу не подвел, а если что-то и ремонтировалось, то с использованием только хороших запчастей.

Фото: abw.by

Причина продажи - покупка большего автомобиля. Просят за Corsa $949. "Пассажирам типа за 500-700 не глядя не беспокоить. Торг до слез".