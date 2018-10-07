Молдова вводит запрет на пластиковые пакеты и одноразовую посуду 5 7.10.2018, 16:21

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Продажа и использование пластиковых пакетов будут запрещены с 1 января 2019 года.

С первого января 2021 года в Молдове введут запрет на продажу и использование одноразовой пластиковой посуды, передает journalist.toda.

Парламентская комиссия по экологии и региональному развитию одобрила проект по изменению и дополнению в части законодательства, касающейся данного «пластикового» вопроса.

Нарушители закона будут оштрафованы. Сумма штрафа для физических лиц составит 4,5 тыс. леев (около $265), для юридических - 12 тыс. леев ($708). Законопроект будет вынесен на обсуждение и голосование в парламенте, передает агентство «Анадолу».

Отметим, что ранее депутаты одобрили законопроект, согласно которому с первого января 2019 года в Молдове будут запрещены продажа и использование пластиковых пакетов.