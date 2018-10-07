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В Боснии и Герцеговине выбирают президентов и парламенты

  • 7.10.2018, 16:40

Согласно опросам, на победу могут вновь рассчитывать националистические партии.

В многонациональной Боснии и Герцеговине в воскресенье, 7 октября, проходят парламентские и президентские выборы. Избиратели решают судьбу мест в Парламентской ассамблее, состоящей из Палаты представителей и Палаты народов, а также в президиуме, который представляет различные группы населения в этой стране, находящейся в состоянии глубокого политического раскола, передает DW.

В состав президиума входит один серб, один хорват и один мусульманин. Председатель президиума меняется по ротации каждые восемь месяцев. Граждане Боснии и Герцеговины также выбирают депутатов региональных парламентов в Республике Сербской и в мусульмано-хорватской федерации. Помимо этого, в Республике Сербской выбирают нового президента и обоих его заместителей.

Фаворит Путина

На сербское место в президиуме Боснии баллотируется президент Республики Сербской Милорад Додик, который выступает за отделение его региона от Боснии и с этой целью планирует провести референдум. В конце сентября президент России Владимир Путин пожелал успеха на выборах Додику и его сторонникам. В ответ Додик поздравил Путина с приближающимся днем рождения и подарил ему значок в виде флага Республики Сербской, заметив, что фактически это "перевернутый флаг России".

Представитель Хорватии в президиуме Боснии Драган Чович выступает за создание третьей республики в составе страны исключительно для хорватов. Сложная политическая система Боснии и Герцеговины была разработана в рамках Дэйтонского мирного соглашения, положившего конец гражданской войне 1992-1995 годов. Население этой страны насчитывает 3,5 млн человек, половина из них - мусульмане, 31 процент- этнические сербы. Хорваты, на долю которых приходится лишь 15 процентов населения Боснии, жалуются на дискриминацию со стороны мусульман.

Вдобавок к сложной и плохо функционирующей политической системе Босния страдает от бедности и высокой безработицы. Босния и Герцеговина также считается одной из самых коррумпированных стран Европы.


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