Эксперт: Цена картины Бэнкси после ее «самоуничтожения» может вырасти в два раза 1 7.10.2018, 16:50

Акция Бэнкси сделала его картину еще более ценной.

Картина уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", которая самоуничтожилась после того, как была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне более чем за 1,042 млн фунтов ($1,4 млн), может стать от этого только дороже. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на соучредителя компании MyArtBroker Джои Сайера, передает gordonua.com.

По мнению эксперта, новому владельцу картины повезло, потому что стоимость приобретенной им картины в результате перформанса Бэнкси только возросла.

Сайер пояснил, что итоги аукциона только простимулировали дальнейший рост цены. А с учетом внимания медиа, которого удостоилось это событие, покупатели могут получить за картину намного больше, чем они заплатили перед ее повреждением.

"Теперь, когда она находится в измельченном состоянии, это уже часть истории искусства, и мы считаем, что Бэнкси добавил как минимум 50% к ее стоимости. Возможно даже, что цена работы поднялась настолько, что она уже стоит более 2 млн фунтов", – рассказал эксперт.

5 октября картина уличного художника Бэнкси самоуничтожилась после того, как была продана на аукционе. Художник сообщил, что тайно вмонтировал шредер в картину несколько лет назад на случай, если произведение будет выставлено на аукционе.

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы обычно имеют социальный и политический контекст.