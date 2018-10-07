Самая маленькая страна Скандинавии решила расширяться 7.10.2018, 17:11

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Дания планирует построить новый остров около Копенгагена.

Об этом заявил премьер-министр страны, сообщает etcetera.media со ссылкой на Reuters.

Остров может появиться к 2070 году. На нем предлагают возвести жилье для 35 тысяч человек, что решит проблему перенаселения столицы. Кроме того, остров будет защищать город от повышения уровня моря, считают власти.

Проект обойдется приблизительно в 20 млрд датских крон (3,1 млрд долларов), при этом сюда входит постройка тоннеля и линии метро. Планируется, что со временем проект будет самофинансироваться.