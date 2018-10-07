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В Сети появилось новое видео выгрузки С-300 в Сирии

  • 7.10.2018, 17:28
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На записи видно, как комплексы выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124.

Телеканал «Звезда» опубликовал новое видео доставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию.

На записи видно, как комплексы выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124.

Ранее было обнародовано другое видео поставки С-300. Россия приняла решение предоставить Сирии ЗРК С-300 после инцидента с российским самолетом Ил-20, который был сбит сирийскими ПВО. Российская сторона заявила, что его якобы подставили под удар израильские истребители F-16.

2 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что поставки С-300 в Сирию завершены. Всего поставка включала 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поставки вооружения «безответственным игрокам» повышают риски на Ближнем Востоке.


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