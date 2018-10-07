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В Болгарии зверски убили журналистку, разоблачавшую коррупцию

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  • 7.10.2018, 18:38
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В городе Русе жестоко убили ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.

Об этом сообщает болгарский телеканал NOVA TV, передает eurointegration.com.

Как сообщил заместитель главы полиции Илиан Енчев, тело 30-летней женщины Виктории Мариновой нашел местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная. За несколько метров от тела были найдены вещи убитой журналистки. Неподалеку был припаркован ее автомобиль.

Сообщается, что смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения. Местные криминалисты утверждают, что не помнят столь жестокого убийства в Русе.

Полиция сейчас отрабатывает несколько версий причин преступления, в том числе и то, что убийство совершено из-за профессиональной деятельности журналистки.

"Работа не останавливается ни на мгновение. У нас достаточно специалистов. Скоро сможем предоставить больше информации о личности убийцы" - сообщил районный прокурор Русе Георгий Георгиев.

Стоит отметить, что последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов ЕС.

Речь идет, в частности, о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы. Компания GP Group была одной из таких фирм, и на примере ее документации стало известно, каким образом происходит хищение денег ЕС.

Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства, включительно с премьером Бойко Борисовым. В расследовании также фигурирует имя главы болгарской "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.

Региональный канал TVN, где работала Маринова, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал этот скандал. В Болгарии им также занимался веб-сайт журналистских расследований Bivol. В Румынии о расследовании сообщал портал RISE.

Расследование велось в рамках финансируемого Евросоюзом проекта журналистских расследований о мошенничестве со средствами ЕС в Болгарии и Румынии. Его результаты планировалось передать в Управление ЕС по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF).

Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС - в октябре 2017 года на Мальте была убита журналистка Дафна Каруана Галисия, в феврале 2018-го в Словакии убили журналиста Яна Куцяка с невестой. Убийство журналиста в Словакии повлекло крупнейшие с 1989 года протесты и наконец - отставку правительства.


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