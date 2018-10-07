закрыть
7 октября 2018, воскресенье, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В Бразилии 13 кандидатов претендуют на пост президента

  • 7.10.2018, 19:31

На данный момент лидирует Жаир Болсонару, которого журналисты прозвали «тропическим Трампом».

В воскресенье в Бразилии проходят всеобщие выборы, на которых гражданам предстоит выбрать президента, парламент и губернаторов. Среди 13 кандидатов на президентскую должность лидирует Жаир Болсонару, которого журналисты прозвали "тропическим Трампом" из-за его шокирующих высказываний и желания радикально изменить политический курс страны, передает svoboda.org.

63-летний Болсонару – капитан армии в отставке и активный правоконсервативный конгрессмен. Согласно опросам, его поддерживает более половины населения.

Болсонару обещает вернуть смертную казнь, преодолеть коррупцию и преступность, улучшить отношения с США. Он придерживается ультралиберальных взглядов и заявляет, что неприемлет политику социальных дотаций.

В начале сентября сообщалось, что Болсонару получил ножевое ранение в живот во время встречи с избирателями в одном из штатов на востоке страны. Он счел рану незначительной и продолжил борьбу за пост главы государства.

До начала избирательной кампании наиболее популярным считался бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, однако его не допустили до выборов. В прошлом году он был осужден на 12 лет тюрьмы по делу о коррупции. Вместо него левая "Партия трудящихся" выдвинула на должность кандидата в президенты бывшего мэра Сан-Паулу Фернанду Аддада.

Кроме Болсонару на высшую должность претендуют два кандидата-евангелика и центрист Беневенуто Дасиолу, называющий себя "посланником Господа". Ожидается, что победитель будет определен во втором туре между Болсонару и Аддадом.

В голосовании вправе принять участие граждане, достигшие 16 лет, то есть около 147 миллионов бразильцев. Для избирателей от 18 до 69 лет участие в волеизъявлении является обязательным.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип