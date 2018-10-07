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Ярослав Качиньский: Цель Польши — догнать Западную Европу

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  • 7.10.2018, 19:45

Председатель «Право и справедливость» заявил, что целью партии является выравнивание уровня развития Польши с западными соседями.

Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что ее целью является выравнивание уровня экономического развития Польши с ее западными соседями, передает «Радио Польша».

Качиньский подчеркнул, что при этом должен быть сохранен суверенитет Польши: «У нас есть великая цель — чтобы Польша, наше Отечество, с точки зрения экономического развития, уровня жизни стала равна соседям к западу от наших границ. Но одновременно — чтобы сохранила свою идентичность, свои ценности, свою веру и — свою свободу».

С этим заявлением Качиньский выступил в деревне Ясёнка под Жешувом, где проходит последнее региональное собрание «Права и справедливости» перед выборами в органы местного самоуправления.

Говоря о перспективах развития Подкарпатья, Ярослав Качиньский высказал мнение, что «здесь не построишь Дубай», но задался вопросом, не удастся ли здесь «построить польскую Баварию».

По словам лидера партии «Право и справедливость», строительство через регион международной дороги Via Carpatia даст толчок его развитию. Пока что Подкарпатье по уровню ВВП на душу населения находится на 12 месте в Польше.


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