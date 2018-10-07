Видеофакт: Невероятный дрифт среди огромных БЕЛАЗов 7.10.2018, 19:55

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Дрифтовый автомобиль пустили на территорию завода, где производятся самые большие грузовики в мире.

Такого еще точно не было. Дрифтовый автомобиль пустили в святая святых — на территорию завода, где производятся самые большие грузовики в мире. Советуем посмотреть уникальное видео, где много дыма, драйва и эффектного дрифта, передает tut.by.

Этот проект — белорусский ответ знаменитому Кену Блоку. Огромные индустриальные территории завода БЕЛАЗ идеально подошли для эффектного видео. За рулем дрифтового Nissan 230SX был белорусский пилот Дмитрий Нагула.