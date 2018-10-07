33 слова чистой лжи 1 Евгений Емельянов

7.10.2018, 20:03

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Владимир Путин

Заряженное ружье в дрожащих от страха руках может выстрелить непроизвольно.

33 слова, составляющих текст присяги президента РФ, на протяжении всего периода его служения народу исполняются с поразительной точностью до наоборот!

В одной из своих Прямых линий "отец нации" обронил слова о том, что важнейшая конституционная обязанность его как президента заключается в укреплении обороноспособности страны на фоне растущих внешних угроз. При всей бесспорности этой сентенции, "отец" обдуманно лгал. В свойственной ему манере, в такую казённую форму он облёк свои личные фобии и присущую ему страсть окапываться со всех сторон.

Адресуясь к невзыскательной аудитории, искушённый демагог гадко выдал хищение за приношение. Как бы ни подкладывались высокие национальные цели под шкурные интересы, они не могут скрыть от трезвого взгляда настоящую причину несоразмерного военного бремени страны – весь народ должен жертвовать своим правом на достойную жизнь во имя безопасности одной сановной лживой задницы.

Если на собственном подворье охрану этой "святыни" обеспечивает легион (!) телохранителей: ФСО, ОМОН, Росгвардия, полиция, спецпсихиатрия и тому подобные институты режима – то вне его рассчитывать на дебилов с нагайками не приходится. Именно в этом суть лицемерной ссылки на Основной закон.

Кто-то может не согласиться с таким утверждением. Слова президента, скажут они, отражают его искренний патернализм, реальную тревогу за судьбу нации и нелёгкое, но благородное бремя Гаранта. Наконец, продолжат оппоненты, это могла быть просто невинная дань риторике, в которой скептичный автор углядел превратный умысел...

Что ж, положим карты на стол:

В начале государственной карьеры нового вождя действительно реальную опасность с трудно прогнозируемым развитием событий представлял для страны Талибан. Другим важным фактором из категории угроз было так называемое "Расширение НАТО на восток". Этим, в общем-то, всё и исчерпывалось.

Последовавшая после известной трагедии 2001 года американская кампания против Аль-Каиды, а главное – размещённый в Афганистане воинский контингент – волшебным образом сняли головную боль Кремля. Они радикально устранили угрозу с юга на весь период затянувшейся боевой вахты нацлидера. Актуальность сохранилась лишь за пресловутым "расширением", и именно оно на все времена лишило покоя первое лицо страны. Не против же босоногих талибов, были созданы воздушно-галактические (или как их там) войска.

Надрываясь в режиме хронического перегрева, "Министерство правды" заклинает свою аудиторию не терять бдительности в условиях постоянного враждебного окружения. Но вот парадокс – не боятся граждане России натовской угрозы, как никогда не боялись её поляки и чехи, как не приходили от неё в ужас балтийские народы и как не шарахаются от неё Грузия и Украина сегодня. На всём пространстве посткоммунизма она вызывает истерику только у российского вождя и присных. Симптоматично, не правда ли?

Не по низкой прихоти своей, но во имя высоко чтимых конституционных обязанностей "ответственный" государственный муж развязал несколько кровавых конфликтов с многотысячными жертвами, как в своём отечестве, так и на дальних (как вразумляют нас убогих) подступах к нему. Своими политическими конвульсиями "великий диктатор" инспирировал глобальный ядерный психоз, беременный мировой катастрофой.

Изгой, окрысившийся на весь мир и лепящий образ непонятого и недооцененного, шантажирует планету оружием Судного дня. Каким же иным целям может служить его, якобы не полная психическая адекватность, которую он расчётливо имитирует перед оторопевшими от такой пошлятины оппонентами? Обиженная шпана даёт понять, что в момент окончательного фиаско не поколеблется перед планетарной местью неблагодарному человечеству.

Вот таковы настоящие плоды той высокопарной туфты об ответственности за безопасность сограждан, в том числе тех, чью обманутую жизнь уже прожевала и переварила "отеческая забота" Гаранта. Нужно быть совершенно безнадёжным совком, чтобы не видеть в таком дурном спектакле банального (в духе политической кашпировщины) сеанса окормления "новой исторической общности" ушлым напёрсточником!

***

К концу истекшего века случился недолгий период необычайного потепления отношений между России и западным миром, испытавшим искреннюю симпатию к народу, сумевшему перешагнуть через свои исторические иллюзии. Казалось, Россия необратимо сворачивает со своего "особого пути" и готова всерьёз подумать о месте в европейской семье. Трудно оправляющаяся от коммунистической болезни страна с радостью и надеждой вдохнула воздуха свободы и... закашлялась. Свободный же мир с воодушевлением воспринял перемены в бывшей "империи зла" как победу гуманизма и залог собственной безопасности.

[Наивные европейцы! Они и вообразить себе не могли, что совсем скоро эти перемены вызовут у них лишь горькую ностальгию по старому доброму СССР и милому предсказуемому дедушке Брежневу].

Случись новый президент настоящим государственным мужем, не был бы упущен редкий исторический шанс с явно обозначившимся запросом на общественное обновление. Но посаженный на трон по недостойным мотивам ставленник (по психологическому складу – маленький человек) был легко абсорбирован картелем спецслужб, мутировавшей партноменклатуры и криминалитета. Был момент, когда идея сближения с Западом всё же вызвала некоторый интерес у пока ещё не ушедшего в глухую обиду государственного деятеля, позволившего себе даже лёгкий флирт с Североатлантическим альянсом.

Правда, опрометчивый шаг в этом направлении плохо вписался бы в уже хорошо освоенный механизм распила мегапривлекательных ресурсов значительного куска планеты. Присягнувший интересам картеля вождь лицемерно выдавал клановые интересы за национальные. Хотя во внутренней политике были провозглашены списанные у демократии стандарты, на практике вождь по-деловому упростил многие из них, и в частности – "непомерные" требования к балансу властей, зато близкая и хорошо обкатанная идея сакральности власти легко легла на сердце. Ну а с европейской семьёй, как учат ревнители русского мира, восточной державе заводить романы негоже.

***

Пока ещё маргинал, замахнувшийся на то, чтобы взять в заложники всё живое, тривиально блефует... Пока. Моральные заповеди – закон для сильных людей, но они не составят преграды ничтожеству с больным самолюбием. Известный своей редкой мстительностью, несостоявшийся триумфатор на фоне разбитого корыта может испытать отчаянное желание огрызнуться в конце своего пути. Тем более, когда память навязчиво рисует ему не слишком гуманные сцены народной "благодарности" вчерашним всесильным повелителям.

В любом случае следовало бы иметь в виду, что заряженное ружьё в дрожащих от страха руках может выстрелить непроизвольно.

Евгений Емельянов, kasparov.ru