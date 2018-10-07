Китайские власти подтвердили арест президента Интерпола 7.10.2018, 20:10

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Мэн Хунвэй

Мэн Хунвэя задержали и отвезли на допрос, как только его самолет приземлился в Китае 25 сентября.

Китайские власти подтвердили, что президент Интерпола Мэн Хунвэй, который в конце сентября уехал в КНР и с тех пор не выходил на связь с семьей и знакомыми, находится под арестом. Его подозревают в «преступной деятельности» — какой именно, не уточняется, передает «Медуза».

Мэн Хунвэя задержали и отвезли на допрос, как только его самолет приземлился в Китае 25 сентября.

Жена Мэн Хунвэя рассказала, что перед исчезновением он прислал ей фотографию ножа. По ее мнению, он пытался таким образом дать понять, что находится в опасности. За четыре минуты до того, как прислать снимок, он написал ей сообщение «Жди моего звонка».

Мэн Хунвэй возглавляет Интерпол с 2016 года. Сразу после его исчезновения появилась версия, что он арестован китайскими властями. Интерпол официально обратился к Китаю за разъяснениями.