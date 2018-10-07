Минобразования объяснило, как теперь будут подсчитывать баллы ЦТ 7.10.2018, 20:27

В 2019 году в Беларуси результаты ЦТ будут обрабатывать по-новому.

В 2019 году в Беларуси по-новому будут обрабатывать результаты централизованного тестирования. Новая система позволит точно оценить реальные знания абитуриентов, считают в Министерстве образования. Ее уже опробовали в экспериментальном порядке параллельно с существующей системой.

«При использовании нового подхода к каждому тестовому заданию будут определены первичные баллы, о которых абитуриент будет осведомлен заранее. Этим обеспечивается определенная открытость. Абитуриент по мере выполнения задания сможет сразу спрогнозировать свои результаты. Плюсом нового подхода станет то, что исход ЦТ перестанет зависеть от трудности задания теста, результат будет точно отражать реальный уровень знаний абитуриента по предмету», - рассказала БелТА первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Уровень сложности заданий тестирования останется прежним, сохранится и стобалльная система оценки ЦТ.