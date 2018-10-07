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Павел Климкин: За границей живут 20 миллионов украинцев

  • 7.10.2018, 20:29
ФОто: getty

В обозримой перспективе половина всех украинцев мира будет жить за границей.

За границей живут 20 миллионов украинцев, уже в обозримой перспективе половина всех украинцев мира будет жить за границей.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он привел пример Ирландии или Армении, диаспоры которых превышают население этих государств. "Об этом говорить рано. Но и наша реальность поражает: сейчас мы оперируем цифрой в 20 миллионов украинцев (речь идет не только о гражданах), которые на постоянной основе живут в других странах. Уже в обозримой перспективе половина всех украинцев мира будет жить за границей", - отмечает Климкин.

По его словам, люди выезжают в поисках лучшей жизни, часто думают вскоре вернуться, однако не получается. "Рождаются дети, которые быстро ассимилируются, открываются новые возможности (обусловленные повышением уровня именно легальной трудовой миграции из Украины), и начинается другая жизнь. Если родители еще были трудовыми мигрантами с украинским гражданством, то их дети часто юридически подпадают под понятие "заграничных украинцев" - то есть, это лица другого гражданства (или лица без гражданства) с этнической привязкой к Украине", - пишет глава внешнеполитического ведомства.

"И давайте прекратим обвинять украинцев в том, что они выезжают только за деньгами. Мое личное общение за рубежом показывает, что не менее важную роль здесь играет и качество жизни, и ожидания на будущее для них самих и для их детей", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что диаспора не теряет духовную связь с Украиной и бережет идентичность. "Они морально и материально поддерживают наших военных, организуют многочисленные протестные акции под российскими посольствами и на центральных площадях мировых столиц, борются с нами за освобождение наших граждан из российских тюрем. Более того, они слушают украинскую музыку, смотрят украинское кино, на праздники варят борщ и лепят вареники, а иногда собираются просто для того, чтобы поговорить со "своими". То есть, живут теми же темами и, одновременно, той самой болью, что и мы в Украине", - информирует украинский министр.

Он отмечает, что Украинская Греко-Католическая Церковь создает площадки для диалога, организует диаспорные форумы и другие объединяющие проекты.

"Мы, со своей стороны, тоже должны осознать, что украинская нация переживает фундаментальные изменения - в своем месте проживания, но не в своей душе. Подстроиться под это, наладить диалог, удовлетворить потребности - задача нашего государства. Уже сегодня мы выделяем определенные средства на столь необходимую нам связь с нашими зарубежными гражданами или с потомками наших эмигрантов. Но это все еще капля в океане. Созданные даже специальные правительственные программы. Впрочем, проблема не только и не столько в объеме выделяемых денег", - констатирует он, уточняя, что в этом мешает бюрократия.

По его мнению, новый до создания органа по вопросам трудовых мигрантов необходимо определить ожидания от него. "Наша общая сквозная задача - в том, чтобы украинская нация развивалась как в Украине, так и за рубежом. Это должен быть другой уровень и другие формы наших связей. Нам нужно понять, что именно как государство мы можем создать. Что нам стоит поддержать. В каком направлении думать", - отмечает Климкин.

В то же время, подчеркивает министр, немало усилий положено на создание Украинского института - "аффилированной с МИД, но независимой структуры, которая должна пропагандировать нашу культуру за рубежом и не в последнюю очередь поддерживать наш связь с зарубежными украинцами в широком смысле, становиться эпицентром жизни общины", но пока "он даже не стал приоритетом в финансировании".

"Мы должны выйти за пределы простого консульского обслуживания и законной защиты прав наших граждан. То, что всегда делало и делает МИД - это, так сказать, "обязательное программа". Но наши трудовые мигранты, наши зарубежные украинцы, наша диаспора - это активная творческая сила, это наш национальный ресурс, это то, чем мы не имеем права пренебрегать. Я верю в нашу будущую синергию. И надеюсь на дискуссию, в которой я, как всегда, открыт", - резюмировал глава МИД Украины.


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