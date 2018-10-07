«Здравомыслие в России может привести к инакомыслию» 7.10.2018, 21:09

1,203

Собравший 11 миллионов на издание фанфика о Гарри Поттере студент — о том, почему эта книга важна для россиян.

В начале этой недели стало известно, что в России побит рекорд по краудфандингу — сбору средств — на некоммерческое издание книги о Гарри Поттере под названием «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Книгу написал Элиезер Юдковский — американский ученый, занимающийся вопросами развития дружественного искусственного интеллекта. Кинутый на сайте Планета.ру клич позволил собрать в короткие сроки больше 11 миллионов рублей (при заявленной цели чуть больше миллиона рублей). Необходимый миллион собрали за 30 часов, всего сбор средств продолжался два с половиной месяца.

Обложки трех частей фанфика с Гарри Поттером

Фото: страница проекта на Planeta.ru

«Гарри Поттер и методы рационального мышления» — это фанфик, то есть написанное поклонниками «поттерианы» произведение с использованием персонажей вселенной Джоан Роулинг. В книге Юдковского тетя Гарри Петуния выходит замуж не за Дурсля, а за университетского профессора, что в корне меняет характер главного героя, добавляя ему рациональности (в аннотации написано, что это «похлеще, чем укус радиоактивного паука») и нагружая Поттера знаниями о квантовой механике, теории вероятности и других научных изысканиях.

Еще до своего официального издания, которое с учетом собранной суммы кажется неизбежным, книга стала культовой в среде поклонников приключения «мальчика, который выжил». В России ее изданием будет заниматься Михаил Самин, он и инициировал сбор денег. Самин известен своей поддержкой Алексея Навального (во время митинга 26 марта 2017 года он вел трансляцию из автозака), а также участием в пастафарианской церкви — одно время он даже был ее главой.

Михаил Самин — бывший глава Русской Пастафарианской церкви, сторонник Навального и программист

Фото: фейсбук Михаила Самина

Корреспондент «Новой газеты» узнала у Самина, почему россияне так активно скидываются на издание фанфика, и почему эту книгу нужно читать всем — не только поклонникам миров Джоан Роулинг (интервью почти без спойлеров!).

— Как появилась идея издать фанфик о Гарри Поттере в России?

— Сначала мне хотелось напечатать книгу на бумаге для друзей и для своего книжного шкафа. Но внезапно я столкнулся с огромным запросом и решил, что ее нужно издать для всех желающих, заодно распространить и саму книгу.

— Как планировался расход средств и определялась стоимость одного экземпляра книги?

— За три месяца до начала краудфандинга я начал собирать заявки на участие в проекте, получилось около тысячи [желающих владеть книгой]. Для тиража в тысячу экземпляров стоимость одной книги составляла 912 рублей, с учетом комиссии Планеты.ру и налогов получилось 1086 рублей. Так как все средства должны быть потрачены (а я надеялся, что, благодаря распространению друзьями информации о книге и о краудфандинге, в проекте поучаствует гораздо больше людей), я решил разницу между стоимостью экземпляра при тираже в 1000 экземпляров и при получившемся тираже потратить на печать книг и отправку их в библиотеки на просветительские цели. Типографию мы будем выбирать чуть позже, когда окончательно будет оформлено техническое задание.

— Что было самым сложным в течение всего хода кампании?

— Только будет. Печать и логистика — технически самые сложные части, над которыми приходилось (и в чем-то до сих пор приходится) много думать.

— Как вы решили проблему с авторскими правами? Связывались ли вы с Джоан Роулинг и Элиезером Юдковским? Какова была их реакция на ваше предложение?

— С Юдковским связывались, и он даже написал специально для нашего проекта отдельное предисловие. Он был очень удивлен такому успеху проекта.

С Роулинг напрямую не общались, но ее агенты разрешили некоммерчески, то есть без извлечения прибыли, использовать мир Гарри Поттера и, в том числе, печатать по нему фанфики (пока это некоммерческое издание в традиционном понимании).

— Проект стал первым по объему сборов средств и самым массовым среди аналогичных проектов по печати в бумаге. Почему, по-вашему, кампания по сбору средств оказалась такой успешной?

— Люди с радостью поддержали проект, потому что придерживаются идей, распространяемых в книге: о ценности человеческой жизни, о рациональности и здравомыслии. Некоторые просто увлеклись ее сюжетом или доверились рекомендации друзей.

Фанатом этой книги стать очень просто, живя в стране, где запрещено использование ГМО в пище, где гомеопатию прописывают врачи государственных поликлиник, где за упоминание гомосексуальности в нейтральном или положительном ключе можно сесть.

У нас здравомыслие не одобряется властью, потому что может привести к инакомыслию. Сообщества, СМИ, паблики, поддерживающие идеи этой книги, благодаря краудфандингу получили повод о ней написать — а, собственно, распространение книги и было целью проекта.

Кроме того, в ГПиМРМ есть много мыслей об эффективном альтруизме, поэтому мы будем дарить экземпляры олимпиадникам — людям, чей вклад в решение глобальных проблем может быть благодаря книге увеличен.

— Если бы это был не Гарри Поттер, получилось ли бы собрать деньги? Насколько вообще сильна роль того, что книга связана с поттерианой?

— Думаю, на популярности книги сказалось огромное количество отсылок к оригинальному произведению, но при этом она обладает художественной самодостаточностью и вполне могла бы существовать без популярного мира Гарри Поттера. Другое дело, что, если бы книга Юдковского не была бы фанфиком, ее бы давно успешно издавали коммерческие издательства — куда большими тиражами, чем собираемся мы.

Обложки трех частей фанфика с Гарри Поттером

Фото: страница проекта на Planeta.ru

— Что лично вас зацепило в сюжете книги?

— Впервые я книгу прочитал больше трех лет назад. Я увлекаюсь фантастикой, поэтому она мне очень понравилась своим сюжетом, продуманностью и реалистичностью персонажей, крутыми идеями. Многие из них я тогда уже осознавал, но еще не вербально. Главное, что дала мне книга — усилившуюся заинтересованность в науке.

Любимых эпизодов много. Спойлеров не содержат только два из них, оба в самом начале книги, достаточно смешные: как Гарри понимает, что магия существует, и как знакомится с Драко Малфоем.

— Кто обязательно должен прочитать эту книгу и почему?

— Все! Потому что рациональность — это не Спок, не испытывающий эмоций. Рациональность — это инструменты, позволяющие приближать нас к достижению терминальных ценностей (и эффективнее и приятнее решать задачи на пути к ним). Это способы понимать и принимать мир таким, какой он есть на самом деле, и признавать ошибки, если мы были не правы. Важна реальность, а не то, что мы о ней думаем.

Эта книга популяризует науку. После ее прочтения многие люди идут читать «Думай медленно, решай быстро» психолога Даниела Канемана или лекции физика Ричарда Фейнмана. Эта книга не делает человека рационалистом после первого прочтения, но она служит точкой входа, порталом во множество интересных и важных тем. Большинству книга будет интересна просто как отличная история (хотя если дочитали до десятой главы, и она все еще не нравится — бросайте).

— Что вы будете делать с излишками денег?

— Излишков не будет. Все деньги пойдут на печать книг и их отправку в библиотеки и олимпиадникам. Но если мы ошибемся в расчетах, придется допечатывать несколько десятков книг на оставшиеся деньги (более вероятный сценарий — на собственные средства), чтобы книги дошла до своего адресата.