Как Британия чтит память четвероногих и пернатых героев войны 2 7.10.2018, 21:56

Животные всегда воевали вместе с людьми.

Вы никогда не задумывались о том, почему Винни-Пуха зовут Винни-Пухом?

Все началось с канадского солдата. Вернее, не солдата, а лейтенанта Гарри Колборна, пишет ВВС.

Винни-Пух был вполне реальным медведем (вернее, медведицей)

Фото: Getty Images

Первая мировая война. Канадских солдат собирают и отправляют сначала в Англию, а потом на фронт во Францию и Бельгию - сражаться с Германией.

И вот лейтенанту Колборну перед отправкой в Европу пришла гениальная идея. Он купил живого медвежонка и неизвестно как умудрился довезти его до самой Англии.

Будучи родом из Виннипега, он назвал медвежонка в честь родного города. Когда выяснилось, что это не медведь, а медведица, имя сократили на женский манер - Винни.

В Англии лейтенанту было сказано, что все это, конечно, хорошо, но фронт во Франции или Бельгии - не место для медведей, и Винни переселилась в лондонский зоопарк.

Винни была дружелюбным и любящим всех существом. Она стала чрезвычайно популярной среди посетителей. В том числе ее полюбили писатель Алан Милн и его сын Кристофер Робин, который переименовал в Винни своего плюшевого медведя.

Почему он еще и стал при этом Пухом? На этот счет существует множество теорий.

И вот - если бы не было бы войны, если бы не происки кайзера, если бы Гаврило Принцип не решил нажать на курок в Сараево, если бы канадские войска не отправились в Европу, если бы лейтенант не прихватил с собой медвежонка - не было бы и Винни-Пуха.

Алан Милн, Кристофер Робин и Винни-Пух

Но как минимум один медведь и в самом деле служил на фронте.

Вообразите себе удивление британских солдат, когда во время длившейся месяцами битвы за Монте-Кассино в Италии, они увидели, что на передовые позиции союзной польской артиллерии 50-киллограмовые ящики со снарядами приносит из тыла ходивший на задних лапах почти двухметровый медведь, не обращавший особого внимания на шум, пули и осколки.

Медведя звали Войтек, и он служил в польской армии в чине рядового.

Все началось в 1941 году, когда Сталин решил освободить сидевших по советским лагерям и еще не расстрелянных польских военных и других граждан Польши. Они оказались в ГУЛАГе после того, как в 1939 году Сталин и Гитлер завоевали Польшу и поделили ее между собой.

Из этих освобожденных поляков была создана польская армия, известная как "армия генерала Андерса", которая к 1942 году была направлена в Иран в зону британского контроля и под британское командование.

Собственно именно так и оказался в тогдашней Палестине освобожденный из Воркуты польский гражданин, впоследствии ставший премьер-министром Израиля, по имени Менахем Беги.

В Иране же неподалеку от границы с Ираком в начале 1942 года родился медвежонок. Его мать вскоре застрелили, а его самого впоследствии нашел местный подросток-пастух.

Несколько недель спустя подросток пришел в лагерь Второго корпуса польской армии и продал медвежонка польским солдатам в обмен на энное количество денег, шоколад и швейцарский армейский нож.

Польские солдаты кормили его сгущенкой. Вскоре этот сирийский бурый медведь стал полноправным членом корпуса. Он вырос и становился почти двухметрового роста, когда вставал на задние лапы. Медведь полюбил водку, пиво, самокрутки и занятия вольной борьбой с сослуживцами.

Он быстро научился понимать команды на польском языке и даже отдавать честь офицерам.

Рядовой Войтек любил побороться с однополчанами

Он также оказался хорошим охранником. Однажды арабский шпион проник в польский военный лагерь, пытаясь украсть хранившееся там оружие, но наткнулся на медведя, испугался до смерти и был пойман с поличным.

Когда польским войскам пришло время отправляться в Северную Африку и дальше вместе с британскими войсками, поляки решили, что Войтек поедет вместе с ними.

Но армейские правила запрещали привозить домашних животных в район боевых действий.

Войтек был официально признан рядовым, ему выдали военный билет, а также продовольственные карточки на двоих человек из-за его размера.

Он служил в 22-м артиллерийском полку и хорошо себя проявил в битве за Монте-Кассино.

С тех самых пор эмблема 22-го артиллерийского полка изображает медведя, несущего артиллерийский снаряд.

После войны многие из армии генерала Андерса оказались в Шотландии, так как не хотели возвращаться в объятия Сталина. С ними был и Войтек.

После того, как эта польская армия была распущена в 1947 году, было решено, что Войтеку будет лучше всего жить в зоопарке Эдинбурга.

Войтек в детстве

Согласно сообщениям того времени, он спокойно туда прибыл. С ним там хорошо обращались - каждый день ему давали чай с молоком и иногда даже немного водки или пива.

Лучше всего он понимал приказы на польском языке.

Его бывшие однополчане тревожили работников зоопарка. Периодически они приезжали повидаться с медведем и настаивали, чтобы их пустили к нему в вольер: побороться и выпить пива.

А неподалеку от границы с Англией стоит памятник Войтеку - бравому солдату, который под конец жизни был повышен в чине до капрала.

Животные всегда воевали вместе с людьми. Столетиями по всему миру армиям были нужны лошади, мулы, собаки, верблюды, а иногда даже слоны.

В Великобритании к животным относятся с особым пиететом. Здесь даже общество защиты животных лет на 70 старше общества защиты детей. Не так давно детей отказывались пускать в рестораны и пабы, а вот собак - всегда пускали.

Не обошли британцы вниманием и военных животных.

В самый разгар Второй мировой войны, а именно в 1943 году, когда, казалось бы, у страны были более серьезные проблемы, здесь была учреждена военная медаль для животных, проявивших особую отвагу и преданность на поле боя.

Идея ввести такую медаль возникала у Марии Дикин - главы центра ухода за больными животными PDSA . Ее тут же подхватили в армии.

Выдают такие медали редко. С 1943 года это происходило лишь 69 раз. Чаще всего - посмертно.

К концу 40-х животных перестали награждать. Практика возобновилась к 2000 году, когда началась так называемая война с террором, а также войны Афганистане, Ираке и прочих местах.

Многие приравнивают медаль к высшей британской воинской награде для людей - Кресту Виктории (комитет, отвечающий за награждение, говорит, что это не так).

Первыми медаль получали почтовые голуби, за, как говорится в официальных заявлениях, доставку сообщений в исключительно сложных условиях. В результате были спасены человеческие жизни.

Потом энное количество собак и лошадей, совершивших героические поступки на фронте или при спасательных работах.

Но среди орденоносцев есть один кот по кличке Саймон. Служил Саймон во флоте и чуть не пал жертвой китайских коммунистов.

Саймон работал на сторожевом корабле "Аметист". Кот отличался тем, что любил своих товарищей-людей и очень хорошо отлавливал крыс.

И вот в 1949 году "Аметист" зашел в реку Янцзы, направляясь в сторону Нанкина. Корабль заметили силы Мао Цзэдуна и открыли по нему огонь (в том числе из артиллерии).

"Аметист" был поврежден, а Саймон - ранен. Кот быстро оправился. Когда корабль причалил к берегу и на него сразу же ринулись местные крысы, он, невзирая на свои раны, стал их активно отлавливать и тем самым спас небольшой запас провианта на борту. Команда была ему бесконечно благодарна, так как иначе ей пришлось бы голодать.

Кот Саймон со своей медалью

Фото: NASA

Саймон скончался в карантине в Портсмуте. Проводить его в последний путь пришли сотни военных моряков, включая всю команду "Аметиста".

Могила Саймона находится на кладбище для животных в районе Илфорд на востоке Лондона.

Позже британцы решили отметить героизм воевавших животных в более основательной форме. В 2004 году в восточной части лондонского Гайд-парка открылся монумент, посвященный их памяти.

Он представляет собой стену, на поверхности которой изображены животные, которых люди задействовали в своих войнах. В середине стены остается проход, перед которым стоят скульптуры двух тяжело нагруженных мулов. Они как бы идут вперед: через брешь - в сторону фронта.

Памятник животным, служившим на войне, был поставлен за счет пожертвований граждан

На стене имеются две надписи. Первая: "Этот монумент посвящен всем животным в британских и союзнических войсках, которые служили и погибли в войнах и конфликтах во все времена".

И чуть ниже - вторая: "У них не было выбора". Собственно, как и у воевавших с ними плечом к плечу солдат.