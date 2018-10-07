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Исчезнувший в Китае глава Интерпола прислал заявление об отставке

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  • 7.10.2018, 22:04
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Мэн Хунвэй
Фото с сайта news.cn

В Интерполе сообщили, что уже назначили исполняющего обязанности президента.

Интерпол получил заявление своего руководителя Мэн Хуньвэя, в котором он уведомил организацию, что немедленно уходит в отставку, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. В Интерполе сообщили, что уже назначили исполняющего обязанности президента. Им стал кореец Ким Йонг Ян.

В Интерполе добавили, что выборы нового руководителя пройдут на встрече руководителей полицейских организаций, которая пройдет в Дубае а ноябре.

В последние сутки стало известно, что Интерпол по заявлению жены Мэн Хунвэя направил запрос в Китай, чтобы выяснить, куда исчез президент организации, который в конце сентября улетел туда в отпуск. Спустя несколько часов дисциплинарный орган Компартии КНР сообщил о том, что в отношении чиновника, который одновременно является заместителем министра общественной безопасности страны, начато расследование. Его подозревают в коррупции.

При этом китайские власти не объяснили, где именно сейчас находится Мэн Хунвэй.

Ранее газета Parisien сообщила о том, что к Мэн Хуньвэю вопросы возникли из-за компании, которая работает в сфере борьбы с киберпреступниками. Якобы заместитель министра мог незаконно оказывать ей содействие в получении государственных контрактов.


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