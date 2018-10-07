Глава «Белнефтехима»: Продажа топлива на внутреннем рынке глубоко убыточна 8 7.10.2018, 22:30

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C начала года цены на бензин повышались 19 раз.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков пояснил, почему стоимость топлива поэтапно повышается на одну копейку, а не реже, но на более солидные суммы. «Мы пропагандируем в первую очередь политику сдержанности. Каждую неделю ведем мониторинг, не является ли тренд роста цен на нефть всплеском. По совокупности параметров выносим решение о следующем повышении (цен на топливо. — Прим. ред.)», — заявил Андрей Рыбаков в эфире ОНТ, передает tut.by.

Андрей Рыбаков уточнил, что в себестоимости топлива стоимость нефти занимает около 80%. По его словам, стоимость нефти выросла с начала года на 40%, при этом «адекватного увеличения цен на нефтепродукты не происходило». «Адекватного, исходя из всех факторов, в том числе курса нацвалюты», — отметил глава «Белнефтехима».

При этом многократное повышение в этом году стоимости топлива на одну копейку лишь позволило удержать на одном уровне соотношение стоимости нефти и нефтепродуктов, уточнил Андрей Рыбаков.

По его словам, в «Белнефтехиме» каждую неделю проводят мониторинг, «не является ли тренд роста цен на нефть всплеском». После этого принимается решение об изменении цен на топливо.

Повышение цен на топливо на одну копейку позволяет «адаптировать потребителей к росту», а также «позволяет контролировать ситуацию по росту, исходя из возможного колебания (цен на нефть. — Прим. ред.)».

Андрей Рыбаков отметил, что продажа топлива на внутреннем рынке «глубоко убыточна», что не может перекрыть ни экспорт, ни иные меры, которые предпринимаются на внутреннем рынке.

Напомним, с 7 октября в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо. Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. Теперь стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 38 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 46 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 67 копеек, ДТ — 1 рубль 46 копеек.

Это девятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 30 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Как ранее сообщали в «Белнефтехиме», цены на автомобильное топливо поэтапно повышаются из-за продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья.