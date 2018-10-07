Известные музыканты написали письмо Мэй с просьбой не допустить Brexit 1 7.10.2018, 22:25

Музыканты Эд Ширан, Стинг и Рита Ора выступили против выхода Великобритании из ЕС.

Британские музыканты выступили против Brexit. Как сообщает The Guardian, они направили премьер-министру страны открытое письмо, в котором отметили, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза нанесет непоправимый ущерб культурному влиянию страны.

— Мы лидируем на рынке, и наши группы, певцы, музыканты, писатели, продюсеры и инженеры работают по всей Европе и во всём мире, Европа и мир приходят к нам. Почему? Потому что мы великолепны в этом, — говорится в сообщении.

Автором письма является ирландский музыкант Боб Гелдоф, а подписали его известные исполнители — Эд Ширан, Рита Ора, Деймон Албарн и Стинг.