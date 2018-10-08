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На выборах президента в Бразилии побеждает кандидат от социал-либералов Болсонару

  • 8.10.2018, 7:33
Жаир Болсонару
Фото: Global Lokk Press

Подсчитано 80% голосов.

После подсчета 79% голосов на выборах президента в Бразилии, лидером является бывший военный от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, который набрал 49%, сообщает nv.ua.

Кандидат от левой Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад получил 26% голосов.


Вероятнее всего, именно эти два политика встретяться во втором туре выборов, передает The Guardian.

Также более 134 человек задержали по подозрению в нарушении избирательного законодательства, передает Globo.

Напомним, в Бразилии 7 октября прошли всеобщие выборы президента, вице-президента, депутатов парламента, губернаторов всех 26 штатов, а также депутатов региональных законодательных органов.


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