На выборах президента в Бразилии побеждает кандидат от социал-либералов Болсонару 8.10.2018, 7:33

Жаир Болсонару

Фото: Global Lokk Press

Подсчитано 80% голосов.

После подсчета 79% голосов на выборах президента в Бразилии, лидером является бывший военный от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, который набрал 49%, сообщает nv.ua.

Кандидат от левой Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад получил 26% голосов.





79% das urnas apuradas



Jair Bolsonaro

PSL

48,03%

40.511.138 votos



Fernando Haddad

PT

26,74%

22.554.282 votos



Ciro Gomes

PDT

12,37%

10.435.146 votos



Geraldo Alckmin

PSDB

5,05% — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) 7 октября 2018 г.

Вероятнее всего, именно эти два политика встретяться во втором туре выборов, передает The Guardian.

Также более 134 человек задержали по подозрению в нарушении избирательного законодательства, передает Globo.

Напомним, в Бразилии 7 октября прошли всеобщие выборы президента, вице-президента, депутатов парламента, губернаторов всех 26 штатов, а также депутатов региональных законодательных органов.