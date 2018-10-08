Видеофакт: Как в Бресте блокировали милицейское авто с криками «Позор!»14
- 8.10.2018, 7:52
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Пришлось вмешиваться ОМОНу.
Перед очередной акцией противников аккумуляторного завода в Бресте были задержаны несколько ее участников.
Как рассказал «Радыё Свабода» правозащитник Роман Кисляк, по его сведениям милиционеры задержали 5 человек.
Во время задержания троих человек после акции на площади люди пытались преградить собой дорогу милицейскому автомобилю, кричали «Позор!», Однако сотрудники ОМОНа растолкали их.
Противники строительства аккумуляторного завода собираются в Бресте каждое воскресенье. 7 октября на площадь Ленина в Бресте пришли около 70 человек.