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Видеофакт: Как в Бресте блокировали милицейское авто с криками «Позор!»

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  • 8.10.2018, 7:52
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Пришлось вмешиваться ОМОНу.

Перед очередной акцией противников аккумуляторного завода в Бресте были задержаны несколько ее участников.

Как рассказал «Радыё Свабода» правозащитник Роман Кисляк, по его сведениям милиционеры задержали 5 человек.

Во время задержания троих человек после акции на площади люди пытались преградить собой дорогу милицейскому автомобилю, кричали «Позор!», Однако сотрудники ОМОНа растолкали их.

Противники строительства аккумуляторного завода собираются в Бресте каждое воскресенье. 7 октября на площадь Ленина в Бресте пришли около 70 человек.


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