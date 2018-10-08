Экс-президент Ингушетии поддержал протестующих в Магасе 8.10.2018, 7:59

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Руслан Аушев

Бывший глава республики выступил на митинге.

Власти Ингушетии совершили ошибку, когда решали вопрос о границе с Чечней без обсуждения с жителями, заявил первый президент республики Руслан Аушев на митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", массовая акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией проходит в Магасе с 4 октября. Участники стихийного митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. Протестующие находятся на площади круглосуточно. Вчера активисты перенесли палатки к зданию НТРК "Ингушетия", где с 8 октября официально разрешено проводить митинг.

Участники акции в Магасе тепло встретили первого президента Ингушетии, прибывшего на митинг, сообщил ингушский правозащитник, блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

Аушев согласился с участниками схода в том, что только народ обладает правом изменения границ и территорий, отметил Муцольгов. "Согласился и с тем, что власть совершила огромную ошибку, провернув это все без ведома и согласия народа", - написал правозащитник в своем посте.

Руслан Аушев произнес речь на ингушском языке, а затем повторил тезисы своего выступления по-русски. Видеозапись выступления Аушева опубликовала журналистка Изабелла Евлоева на своей странице в Facebook.

Руслан Аушев был президентом Ингушетии с 1993 по 2001 год, говорится в его биографии, опубликованной "Кавказским узлом". Вместе с фактическим лидером Чечни Джохаром Дудаевым Аушев утверждал границу, которая разделила две республики. Впоследствии эта граница была утверждена президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чечни Ахматом Кадыровым.

В своем выступлении по-русски Аушев подчеркнул болезненность вопроса о границе.

"Для нас земля - это синоним матери, это самое святое, каждый шаг вайнахов связан с тем, как бы эту землю сохранить. Когда решения готовятся, их надо согласовывать по вайнахскому обычаю со своим народом, [...] нельзя в таком экстренном порядке эти решения принимать. Я за чеченскую сторону не говорю, они вопрос согласовали, у них там единогласие. Скажу, как первый президент: руководство республики совершило ошибку, надо было этот вопрос согласовать с народом, подготовить народ", - заявил Аушев.

Руслан Аушев подчеркнул, что подписывал на посту президента Ингушетии многие соглашения, в том числе те, которые касались территориальных вопросов. "Но я ставил народ в известность, что я буду делать", - подчеркнул он.

Для разрешения проблемы он предложил протестующим создать оргкомитет, представители которого будут контактировать с республиканскими властями.

Скриншот сообщений в Telegram-канале "Главком РИ"."Вы уже показали, что любите свою родину, вопрос в том, сколько это (акция протеста) будет продолжаться. Я бы вам предложил, как первый президент, создать оргкомитет - выбрать самых авторитетных людей от каждого тейпа, чтобы этот оргкомитет работал с республиканской властью и информировал всех нас [о действиях властей], чтобы снять эту тревогу у народа", - сказал он, обращаясь к участникам акции.