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Вовер-тайм

4
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 8.10.2018, 8:10
  • 3,991

Куда несешься ты, заблудившийся русский полковник?

Итак, вчера главный полковник РФ, покрытый пылью 20-ти лет несменяемого правления, - именинник.

Он нынче круто свернул самосвал «Россия» на свою 66-ю дорогу и погнал по ухабам черт знает куда.

На торпеде у «нашего трезвенника и язвенника» разноцветный букет санкционных цветов – подарок от западных народов, в «бардачке» - духи «Нина Риччи» и квитанция таксо – на проезд от ГРУ в Шереметьево, там же фотки «подонков и предателей». Смотрит на них на остановках.

Поддай газку, именинник!

Прибавил. Прыг-прыг по ухабам – вдаль от мировой столбовой дороги.

В кузове у полковника запрыгали две бочки с селедочным рассолом протухших войн – Сирия, восток Украины. Между ними скачет вверх - вниз тяжелый чемодан без ручки – Крым. Битыми арбузами катаются из угла в угол губернаторы – из левого угла кузовной державы в правый и обратно – тук-тук об борта.

Широко живет разгульная держава!

Куда же несешься ты, в свои 66, заблудившийся русский полковник?

Дай ответ.

Не дает ответа.

Вцепился в руль, глаза, как щели, сквозь них пулеметами впились в дорогу зрачки, желваки гуляют, лицо пятнами.

Несется грузовик «Россия» в ночь и сторонятся его народы и государства, давая дорогу безумцу.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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