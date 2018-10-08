«Объектом насмешек стали не минские власти, а именно Лукашенко» 8 8.10.2018, 8:22

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Диктатор попал впросак.

Журналист Виктор Малишевский прокомментировал отмену Лукашенко запрета на продажу в Минске алкоголя в ночное время.

– Минские власти решились ввести это ограничение, зная, что оно уже было отменено в 2015 году и кем оно тогда было отменено. Я полагаю, что это и есть причина нынешней отмены, – сказал Виктор Малишевский «Радыё Свабода».

– Я не думаю, что алкогольное лобби так сработало за один день. Сработал гнев правителя, что он это уже отменял, а они опять вводят.

В 2015 году действительно было лоббирование. Злые языки теперь свели все к тому, что перед «выборами» правитель не хочет терять прекрасный электорат, но в принципе тогда и впрямь было лоббирование, сейчас – нет.

…Мне кажется, что опыт горбачевских времен здесь ни при чем. Полагаю, Лукашенко боялся не того, что с него будут смеяться как с Горбачева, а что будут смеяться как над Лукашенко образца 2015 года. Тогда он запрет отменил, если бы сейчас не отменил, то это была бы демонстрация слабости.

…А когда запрет отменили, действительно все начали смеяться с Лукашенко. И объектом насмешек были не минские власти, а именно Лукашенко.